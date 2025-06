Hablamos con Álvaro Muñoz Escassi de las consecuencias en su imagen tras 'Supervivientes 2025'

Después de más de tres meses y 104 días de supervivencia en Honduras, Álvaro Muñoz Escassi se ha convertido uno de los indiscutibles protagonistas de esta edición de 'Supervivientes 2025'. Aunque para muchos fue un 'mueble' durante las primeras semanas, poco a poco fue ganando protagonismo y si bien en un principio no partía como favorito, el jinete ha logrado la medalla de plata frente a Borja González, imponiéndose también a dos grandes favoritos como Montoya y Anita.

Este martes pasado, Álvaro Muñoz Escassi hizo balance de su experiencia en el reality de supervivencia en un encuentro con la prensa, y pudimos hablar con él en El Televisero. Tras caer derrotado en el duelo final ante Borja González, Álvaro Muñoz Escassi se mojó de lleno sobre el ganador: "Yo estoy súper feliz de que haya ganado Borja. Ya he quedado segundo en otros programas y estoy muy feliz", quiso recordar apuntando también a su segundo puesto en la final de 'MasterChef Celebrity' en la que participó.

Además, también le preguntamos sobre qué haría si le proponen volver a Honduras en la edición 'All Stars' y contesta de un modo muy claro. "La vida me ha enseñado a mi edad que nunca digas de este agua no beberé, porque en la vida nunca se sabe", nos adelantó respecto a su futuro.

Por otra parte, una de las críticas más repetidas a su concurso ha sido su actitud pasiva y que no haya dado todo lo que se esperaba de él tras tantos años en televisión. "Creo que a mí nunca me habéis visto hacer un show en ningún programa. Yo soy así, soy alguien tranquilo, soy más reservado, nunca me habéis visto enfadándome ni dando un show en ningún reality ni en ningún lado", nos respondió Escassi sobre su imagen tras salir de 'Supervivientes'.

Esta semana, Joaquín Prat destacó en 'Vamos a ver' el resurgir de la imagen pública de Álvaro Muñoz Escassi tras el concurso. "Ganador no ha sido, pero ha lavado su imagen, que es muy importante también". "Lo decía Lara Dibildos (su expareja) el otro día, que qué suerte tiene Sheila porque se lleva su mejor versión", apostilló el presentador que junto a su equipo coincidió que sale "otro Escassi" del reality.

En un sentido más crítico se pronunció también recientemente Pau Sabaté, experto en imagen y marca personal, que analizó en Lecturas el cambio experimentado por el jinete. "A medida que avanzaron las semanas, su presencia fue perdiendo fuelle. Mientras otros concursantes como Montoya o Makoke han acaparado titulares con sus polémicas y alianzas, Escassi pareció quedarse en un segundo plano", explica el experto. En su opinión, no provocó "grandes conflictos, no lideró las dinámicas grupales y, lo más preocupante, no ha generado ningún tipo de atractivo de cara al espectador".

El problema de Álvaro Muñoz Escassi en 'Supervivientes 2025' ha sido su "excesiva prudencia"

Según Pau Sabaté, uno de los principales problemas que ha tenido el concursante ha ido "su excesiva prudencia". "Escassi parece estar midiendo demasiado sus pasos… En un formato como 'Supervivientes', donde la espontaneidad, las emociones y las confrontaciones son clave para captar la atención del público, esa contención puede jugar en su contra", señala.

En su momento, Laura Cuevas y Makoke llegaron a insinuar que hay "cosas peligrosas" que se saben de él fuera de cámaras. "Estas insinuaciones han creado un aura de misterio a su alrededor que, en lugar de sumarle interés, lo ha mantenido en una posición incómoda: ni las aclara ni las niega, lo que genera más dudas que empatía", explica Sabaté.

De hecho, recuerda como el papel de Álvaro Muñoz Escassi en televisión siempre ha estado ligado a esa faceta de galán, "un personaje carismático con una vida amorosa intensa que generaba titulares". Sin embargo, "su relación con Sheila Casas es más estable y discreta, y ha evitado enredarse en romances o polémicas sentimentales dentro del concurso. Si bien esto podrían verse como una evolución personal, en el contexto de un reality show donde el drama es moneda corriente, la falta de un arco narrativo claro lo deja en una especie de tierra de nadie: no es el seductor de antes, pero tampoco está mostrando una faceta nueva que enganche al público", sentencia el experto.