RTVE anuncia la detención de la emisión de 'Malas Lenguas' y 'Aquí la Tierra' en La 1 forzosamente esta semana

La programación especial de La 1 de RTVE, con informativos especiales para contar cada acto en la agenda del papa León XIV en su periplo en nuestro país, y el inicio del Mundial FIFA 2026, va a ocasionar importantes cambios en la oferta ordinaria del principal canal estatal. 'Malas Lenguas' y 'Aquí la Tierra' suspenderán sus emisiones en hasta cuatro jornadas esta semana.



Este pasado lunes 8, tras la histórica visita del Papa al Congreso de los Diputados, La 1 prosiguió con su parrilla especial, retransmitiendo la oración y homenaje a la Virgen de La Almudena a las 18:00 horas y el encuentro con la comunidad diocesana en el Estadio Santiago Bernabéu a las 19:00 horas. Todo ello con la periodista Pepa Bueno al frente. Por lo tanto, 'Valle Salvaje', 'La Promesa', 'Malas Lenguas' y 'Aquí la tierra' desaparecieron.

En cuanto a este martes, 9 de junio, La 1 de TVE también trastocará parte de su tarde con un especial a partir de las 19:35 horas, justo después de 'La Promesa', para seguir en directo, minuto a minuto, la Vigilia en el Estadio Olímpico de Montjuic en Barcelona. Oriol Nolis y Cristina Villanueva comandarán una retransmisión que ocupará de lleno el horario de 'Malas Lenguas' y 'Aquí la Tierra'.

El miércoles 10 de junio, La 1 abordará con su gran dispositivo técnico y humano el acto central de la visita del Papa León XIV a la ciudad condal: la visita a la Basílica de la Sagrada Familia, prevista a las 19:30 horas, donde presidirá la Santa Misa y bendecirá la nueva torre coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí.

Se tratará de un especial informativo que conducirán Pepa Bueno y Gemma Nierga desde las 18:00 hasta las 22:00 horas. Cuatro horas ininterrumpidas de directo que obligarán a La 1 de RTVE a cancelar toda su programación regular en esa franja: la series 'Valle Salvaje' y 'La Promesa', el magacín 'Malas Lenguas', el programa divulgativo 'Aquí la Tierra' y hasta el 'Telediario 2'.

Por su parte, 'La Revuelta' se retrasará quince minutos aproximadamente debido a esa retransmisión extraordinaria. La guía oficial de programación de TVE avanza que el programa de David Broncano dará comienzo, si no hay cambios, a las 22:00 horas y no a las 21:45 como es habitual.

Y el jueves 11 de junio, aunque la agenda vespertina de León XIV en Canarias se relegará a La 2 de TVE, 'Malas Lenguas' y 'Aquí la Tierra' no tendrán cabida en la parrilla de La 1 por cuarto día consecutivo. En esta ocasión, por el arranque del Mundial de Fútbol. La ceremonia de inauguración arrancará a las 19:30 horas tras 'La Promesa' y se prolongará hasta las 21:00 horas, momento en el que se disputará el primer partido del torneo intercontinental entre México y Sudáfrica.

Así queda la programación vespertina de La 1 el martes 9 de junio:

15:55 horas - 'Directo al grano'

17:45 horas - 'Valle Salvaje'

18:35 horas - 'La Promesa'

19:35 horas - Visita del Papa a España (Vigilia en Estadio Olímpico de Montjuic)

20:55 horas - 'Telediario 2'

Así queda la programación de tarde y noche de La 1 el miércoles 10 de junio:

15:55 horas - 'Directo al grano'

18:00 horas - Visita del Papa a España (Santa Misa en la Basílica de la Sagrada Familia y homenaje a Gaudí)

22:00 horas - 'La Revuelta'

Así queda la programación de tarde y noche de La 1 el jueves 11 de junio: