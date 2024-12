El pulso de órdago de Ángel Cristo a Bárbara Rey antes de su entrevista con 'De Viernes' traerá cola

El especial de 'De viernes' de este lunes orquestará una de las entrevistas más esperadas de la temporada y que, probablemente, dará un nuevo giro a una de las guerras familiares más extendidas. Bárbara Rey contará su verdad en el espacio de Telecinco después de meses de ataques por parte de su hijo y todo el revuelo por las fotografías junto a Juan Carlos I y el supuesto chantaje. Y Ángel Cristo no ha dudado en pronunciarse poco antes de que la entrevista vea la luz.

Desde la llegada del formato de entrevistas conducido por Beatriz Archidona y Santi Acosta a Telecinco en 2023, el hijo de Bárbara Rey se ha convertido en uno de los rostros estrella en pasar por el sofá blanco del programa. Fue precisamente en ese plató donde, a principios de año, comenzó su cruzada pública contra su madre. Y este lunes, la vedette romperá su silencio tras una etapa especialmente dura.

Ángel Cristo ante la entrevista de su madre en 'De viernes': "Me espero cualquier cosa"

En el especial 'Bárbara Rey: mi verdad', la actriz responderá a todos los rumores que han circulado sobre ella durante los últimos meses a raíz de que Ángel Cristo destapase sus fotos íntimas con el rey emérito vendiendo la exclusiva a la prensa holandesa. "Es su manera de hacer las cosas, toda la vida lo lleva haciendo así. Así que mientras diga lo que tenga que decir...", ha sentenciado el hijo de la vedette en un encuentro con los medios recogido por 'De viernes'.

En #EXCLUSIVA, la reacción de Ángel Cristo al saber sobre la entrevista de Bárbara Rey: "Mientras diga todo lo que tiene que decir, no tengo miedo de nada".



"Yo no tengo miedo de nada. Lo que sí aclaro es que ha mentido muchas veces... y a ver qué dice ahora. De mi madre me espero cualquier cosa, lleva tantos años diciendo una cosa, luego la otra y fabricando una mentira", aclara finalmente el marido de Ana Herminia, que se muestra tranquilo ante la esperada respuesta de su madre a todos los ataques que ha arrojado sobre ella en plató, especialmente sobre las últimas polémicas con la Casa Real.

"Hay que tener fe en que cuente la verdad. Yo he contado mi vida, lo que he vivido con ella, no he hablado mal de ella, se trata de lo que yo por desgracia he vivido a su lado", añadió Ángel Cristo, que también confesó que no sorprendió al conocer la noticia de la entrevista, subrayando que es su 'modus operandi'.

"Mamá, estoy expectante"

Y es que, madre e hijo no descartan un cara a cara en el plató televisivo que más capítulos del enfrentamiento familiar ha presenciado. "Toda la vida se ha sentado para hablar de todo menos de esto. Si ella estaba dispuesta a sentarme ante un juez, yo no tengo problema en sentarme con ella en un plató de televisión... Mamá, estoy expectante", terminó advirtiendo el antiguo concursante de 'Supervivientes'.