Miguel Lago retrata para mal a Sonsoles con lo que dice sobre cómo es colaborar en su programa

Miguel Lago señaló abiertamente "el carácter" de Sonsoles Ónega aprovechando que la presentadora titular de 'Y ahora Sonsoles' no se encontraba en el plató el pasado jueves, pues ya se había marchado de puente y dejó el programa en manos de su habitual sustituta: Pepa Romero.

La periodista, reportera del magacín vespertino de Antena 3, asumió el control de la emisión y, al dar la bienvenida a los colaboradores que le iban a acompañar en la mesa de actualidad, resaltó que era la primera vez que coincidía con el cómico. "Miguel, es la primera vez que estoy contigo aquí eh", destacó.

"A ver qué tal se da", respondió Miguel Lago. "¿Te vas a portar bien?", le preguntó Pepa Romero, alimentando esa mala fama que se ha creado con el colaborador por sus no poco frecuentes piques con Sonsoles Ónega. En ese momento, el humorista echó balones fuera y responsabilizó de ello a la comunicadora, dejando patente ante los espectadores que si alguna vez se produce un choque o malentendido es fruto de la personalidad de Sonsoles.

"Yo siempre me porto bien, lo que pasa es que es Sonsoles que tiene mucho carácter", verbalizó alto y claro en pleno directo. "Señores, ¿me he portado yo mal alguna vez aquí?", preguntó Lago al público de las gradas, que contestaron al unísono con un sonoro 'no'. "España ha hablado", zanjó el tertuliano.

Y es que, efectivamente, la hija de Fernando Ónega ha demostrado ese carácter que refiere Miguel Lago en más de una ocasión. Son numerosas las veces en las que se ha mostrado revirada en Antena 3 y en las que se ha revuelto contra su equipo de 'Y ahora Sonsoles'. Podríamos decir que Sonsoles Ónega se ha convertido en la teniente O'Neil del programa de las tardes.

Pese a todo, Lago reconoció en una reciente entrevista que "tenemos muy buena química". "Creo que he encontrado el punto de divertirla y hasta ponerla nerviosa. Entiendo que los magazine tienen ciertas reglas y por eso yo iría más allá. Pero eso será cuando me toque dirigir mi propio programa", declaró sobre su relación con Sonsoles.

También recalcó un buen ambiente en el equipo: "Lo que más me gusta de venir es el antes y el después porque me encanta hablar con todos, con las maquiladoras, peluqueras, con los colaboradores… Tenemos muy bien ambiente. Si algo he aprendido es que el buen ambiente se nota luego en la cámara".