Risto Mejide da esta sentencia a la entrevista de Santi Acosta a Bárbara Rey: "Si no lo digo, reviento"

Una entrevista de alto impacto como la que ha concedido Bárbara Rey con el equipo de 'De Viernes' es normal que esté ocupando los principales programas de Mediaset. Más aún tras el éxito de audiencia de la primera parte. Y en 'Todo es mentira' han abordado el asunto con un Risto Mejide que ha colocado el foco sobre su persona para compartir con el público una interpretación personal de esa entrevista que le hizo el periodista Santi Acosta.

En primer lugar, sobre el titular de que el rey emérito le trató "como a una puta" y que le dejó 500 mil pesetas en la mesilla tras mantener relaciones sexuales, Risto ha revelado que esta información la poseía él desde hace un año. "Esto me lo contó Bárbara Rey off de record después de la entrevista que le hice en el 'Chester'. Os lo prometo. Fijaos que buen tío soy que me lo he callado hasta ahora", ha subrayado entre risas.

A continuación, 'Todo es mentira' ha emitido un vídeo resumen con las declaraciones más potentes de Bárbara Rey en el especial que Telecinco emitió anoche. Y, a la vuelta de la pieza, Risto Mejide ha tomado la palabra, desmontando a la vedette con un detalle inequívoco desde su punto de vista.

"Tengo que decir una cosa porque, si no la digo, reviento. Yo, como sabréis, el año pasado también le hice una entrevista a Bárbara Rey para el programa 'Viajando con Chester' y a mi hay una cosa que me llama poderosamente la atención. Y esto es una interpretación mía, que conste. Esto no lo he comentado con nadie aquí internamente y a lo mejor es una sensación mía, pero, como he estado delante de ella varias horas preguntándole y escuchándola, sí que lo tengo que decir", ha introducido, creando cierta intriga en el plató.

Risto Mejide: "Hay dos tonos en Bárbara Rey cuando te habla"

"Hay dos tonos en Bárbara Rey cuando te habla. Utiliza dos tonos. Uno es el tono sosegado y muy pausado en el que sabe que está diciendo algo que piensa que es verdad, otra cosa es que lo sea o no, pero ella ordena muy bien las palabras porque piensa que lo es. Y luego el otro tono cuando eleva la nota en la que habla y atropella las palabras mucho más. Ahí es cuando ella decide ocultarte las cosas", ha sentenciado Risto Mejide.

"¿Por qué lo digo? Os invito a que veáis otra vez el vídeo que acabáis de ver en el que habla del petróleo y de las presuntas comisiones del rey", ha proseguido el publicista, instando al equipo de su programa a repetir la secuencia para que el espectador viera en imágenes lo que estaba señalando.

"Es el perfecto ejemplo. En la primera parte vemos a Bárbara Rey pausada y tomándose su tiempo en la frase que sabe que está dando una información. Y, de repente, le pregunta Santi Acosta por las comisiones, y entonces ella eleva el tono de voz y dice 'yo no sé si había comisiones', y habla muchísimo más rápido. Ahí es donde está la Bárbara que oculta cosas", ha aseverado Risto Mejide mientras 'Todo es mentira' mostraba el extracto exacto que lo ejemplificaba. "Esa es mi interpretación de la entrevista", ha rematado el comunicador.