Rosa Villacastín da esta sentencia en TVE a lo visto con Díaz Ayuso y Ana Rosa en Telecinco y pronostica lo que está por venir

Isabel Díaz Ayuso volvía este jueves a ser entrevistada por Ana Rosa Quintana en Telecinco. Una entrevista que está dando que hablar por la ristra de insultos que ha empleado la presidenta de la Comunidad de Madrid contra Pedro Sánchez sin que la presentadora le reprendiera por sus términos. Algo sobre lo que se ha mojado Rosa Villacastín en 'Mañaneros 360'.

Así, durante su entrevista en 'El programa de Ana Rosa', Isabel Díaz Ayuso volvió a repetir "que me sigue gustando mucho la fruta". El eufemismo del que ha hecho bandera después de haber llamado "hijo de puta" a Pedro Sánchez cuando estuvo de invitada en la tribuna del Congreso.

"España está en manos de este señor que es un personaje nefasto para la democracia y capaz de llevarnos al choque. Está desquiciado y pretende desquiciarlo todo. Tiene las horas contadas y, por más que lo intente, su proyecto está a punto de caer", prosiguió diciendo Ayuso. "El caradura de presidente del Gobierno que tenemos, que es un sinvergüenza; Sánchez, eres un sinvergüenza", añadía también sin ningún pudor.

Unas declaraciones de las que se han hecho eco en 'Mañaneros 360' y que han llevado a Rosa Villacastín a ser muy rotunda. Y es que una vez más, la periodista se ha mostrado muy crítica con la actitud de la presidenta de Madrid, pero también se ha atrevido a cuestionar la entrevista que le ha hecho Ana Rosa Quintana al tildarlo todo de un "monólogo".

"Menudo panorama tenemos. He estado viendo lo de Ayuso. Ha sido un monólogo, muy bien aprendido. Quiero decir que esto lo debe de haber ensayado bien porque estaba todo muy bien enlazado", empzaba diciendo cuestionando así que en lugar de una entrevista ha sido un monólogo de la política sin que la presentadora le interpelara.

Rosa Villacastín define la entrevista de Ana Rosa a Ayuso como "monólogo"

Rosa Villacastín y Javier Ruiz en 'Mañaneros 360'

Tras ello, Rosa Villacastín se ha fijado en algunas de las declaraciones de Ayuso y las analizaba punto por punto. "Pero hay mensajes que quiero resaltar como por ejemplo para los que apoyan al gobierno de Sánchez, todos son una mafia, lo ha dicho claramente, pero también Junts y PNV, que no crean que se van a salvar si llegan a pactar con el PP", destacaba.

"Que van a hacer una limpia si llegan. No va a quedar nadie en ningún sitio ni estamento porque se van a encargar. Y que toda regularización de inmigrantes que se está haciendo es para que saque mayoría el PSOE", repasaba. "Es tal la cantidad de insultos que ha echado sobre Sánchez, que yo no sé de verdad como una persona que es presidenta de la Comunidad de Madrid, puede haber dicho tantos y tantos y tantos disparates", añadía.

Tras ello, Rosa Villacastín se atrevía a pronosticar que en los próximos días algún medio sacará la declaración de la renta de Pedro Sánchez tras el órdago de Feijóo en el Congreso. "Hay un tema de ayer que no se está dando relevancia, y que yo creo que la tiene, cuando Feijóo le pregunta qué hay de su declaración de la renta. Eso es un mensaje. No os extrañe que dentro de cuatro días tengamos la declaración de la renta de Sánchez porque fue muy claro el señor Feijóo", advertía.

"¿Tú crees que eso es una amenaza?", le cuestionaba entonces Javier Ruiz. "Estamos en un momento en el que cualquier cosa parece una advertencia después se convierte en una realidad. No te extrañes que salga la declaración de la renta de Pedro Sánchez. Todo lo que ha salido de Zapatero no es nada más que para callar a gente que puede ser crítica con el PP, eso es así. Si a Zapatero le han sacado lo de la peluquería, si se tiñe las cejas, todo eso se lo pueden hacer a ti, a mí y a todos los que están en la mesa", contestaba la periodista.

"Ya no hay líneas rojas. No es que esté escandalizada, es que estoy asqueada. Que se utilice al padre de Patxi López. Creo que estamos en una situación de enfrentar. Esta mañana lo ha dicho Ayuso, es que no hay límites. Esta señora está defendiendo a su novio, que me parece muy bien, pero las cosas que ha dicho esta mañana en un monólogo que ha durado no sé cuanto tiempo y que llevaba tan bien aprendido, es que no lo puedo entender", volvía a decir.