Ayuso se desata en insultos a Sánchez ante Ana Rosa, le llama "hijo de p***" en diferido y lanza una acusación sobre RTVE

Isabel Díaz Ayuso ha sido entrevistada por Ana Rosa Quintana en 'El programa de AR' este jueves 25 de junio. Y la entrevista se ha resumido en insultos hacia Pedro Sánchez, en graves acusaciones y en afirmaciones grandilocuentes e irresponsables que inflaman aún más la esfera política y la convivencia en España.

La presentadora de las mañanas de Telecinco ha arrancado la charla con las palabras del Presidente contra González Amador, su novio, en su última intervención en el Congreso; donde dijo que el PP "protege a un tipo que se está haciendo millonario a costa de la privatización de la salud de los ciudadanos de Madrid".

"¿Le pitaron los oídos?", le ha preguntado Ana Rosa de entrada. "No, simplemente volví a recordar que me gusta mucho la fruta", ha soltado Ayuso, volviendo a utilizar ese sutil eufemismo para llamar "hijo de p***" al dirigente socialista. "España está en manos de este señor que es un personaje nefasto para la democracia y capaz de llevarnos al choque. Está desquiciado y pretende desquiciarlo todo. Tiene las horas contadas y, por más que lo intente, su proyecto está a punto de caer", ha augurado.

Los insultos contra Sánchez no se han detenido ahí, pues, a continuación, y con cara de rabia, la ejecutiva madrileña ha hecho la siguiente manifestación mirando fijamente a cámara: "El caradura de presidente del Gobierno que tenemos, que es un sinvergüenza; Sánchez, eres un sinvergüenza". En ese momento, la entrevista en 'El programa de Ana Rosa' ha derivado en un altavoz desde el que injuriar al líder del Ejecutivo.

Ayuso en 'El programa de Ana Rosa'

"A usted la atacó por los casos de su hermano, que ya eso quedó claro en los juzgados, y por lo de su pareja", ha apostillado Ana Rosa Quintana. Por su parte, Ayuso, en un nuevo intento por hacerse la víctima, ha afirmado que "llevo años soportando una operación de Estado" y ha defendido que lo de su pareja "ni siquiera tiene parecido a todos los casos de corrupción que rodean a Sánchez".

"¡Cómo se está poniendo este país!", ha exclamado la comunicadora, dando pie a que la política popular se deslenguara todavía más: "Hay corrupción institucionalizada y se está intentando menoscabar la alternancia para perpetuarse en el poder (...) España está en manos de una mafia". Acto seguido, ha asegurado que "la convivencia en España está hundida" y ha advertido, para disparar la crispación, de que "Sánchez ha decidido que en otoño va a quemar las calles y que va a inflar el censo con tal de seguir adelante".

En paralelo, Díaz Ayuso ha señalado que este Gobierno "amedrenta" y "acosa" a jueces, fiscales y periodistas: "El sanchismo va de matonismo contra la prensa libre y el adversario". "Nos van a llevar a cualquier frente o situación según se le vaya acabando el oxígeno", ha reiterado por enésima vez mientras también ha atacado a los socios: "Son parte de la mafia".

Más tarde, Isabel Díaz Ayuso ha declarado ante Ana Rosa que "se nos ha colado un autócrata en el sistema" y que el poder económico y empresarial claudica ante Pedro Sánchez porque tiene "miedo" a sus represalias. A la par, ha vuelto a azuzar el bulo de la manipulación o pucherazo electoral a costa de la inmigración: "Están inflando los censos y están jugando con los porcentajes con las regularizaciones masivas"

Ana Rosa Quintana junto a Díaz Ayuso

"Este señor es un disparate para España, es lo peor que nos ha pasado a todos y no dudará en hacer lo que sea para seguir en el Gobierno", ha insistido la política, mientras también ha verbalizado que "el Congreso está secuestrado" o que Madrid sufre un "boicot" constante del Gobierno. En definitiva, un discurso grandilocuente e incendiario que, nuevamente, ha subido unos cuantos decibelios más.

Por último, Ayuso no ha querido concluir su entrevista en Telecinco con una acusación que salpica directamente a RTVE, en la diana del PP en los últimos tiempos. Ha denunciado que en la televisión pública se está "colocando" a la gente "detrás de las productoras" y repartiéndose cargos y sueldos que son "dos y tres veces lo que yo cobro".