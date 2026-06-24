Javier Ruiz no da crédito en TVE con Felipe González e impugna con una sentenciadora pregunta lo que más chirría a muchos

Este miércoles, 'Mañaneros 360' ha estado centrado prácticamente todo el programa en cubrir en directo la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso por todos los casos de corrupción que afectan al PSOE y a su entorno. Y en mitad de todo ello, Javier Ruiz ha sido muy claro al hablar de las reacciones de Felipe González pidiendo elecciones inmediatas o la dimisión de Pedro Sánchez.

"En todo este clima y con todo lo que vamos a seguir y estamos siguiendo en el Congreso con Pedro Sánchez a punto de tomar la palabra, han hablado los ex presidentes. La carga a la derecha, Felipe González. Atención a la carga de profundidad de Felipe González pidiendo adelanto electoral. Con él, Emiliano García Page", recalcaba el presentador dando paso a un vídeo.

En dicho vídeo, se recogían las últimas palabras de Felipe González asegurando que hay que asumir la responsabilidad política y que en eso consiste el "liderazgo no mercenario" y que "tendría que haber convocado elecciones ya". Algo que también repite el presidente de Castilla-La Mancha.

"Felipe González pidiendo elecciones anticipadas y diciendo que las cosas están peor, pero que van a estar todavía peor. Y oh, sorpresa, calcado el mensaje el que está dejando a esta hora José María Aznar. Los hombres que no podían verse, han literalmente calcado palabra por palabra sus mensajes. Tercer día consecutivo de apariciones públicas de Aznar", recogía Javier Ruiz comparando a los dos ex presidentes del Gobierno.

Javier Ruiz cuestiona en 'Mañaneros 360' el discurso sobre inmigración de Felipe González y señala su escoramiento "a la derecha"

Javier Ruiz se pronuncia sobre Felipe González en 'Mañaneros 360'

Después de ofrecer las palabras de Aznar, Javier Ruiz era más contundente aún. "Las declaraciones de Felipe González están chirriando, porque vuelven a colocarse en un espectro que parece lindar más con el PP que con el PSOE, a ojos de la mayoría de analistas. Pero es que hay una declaración que ha hecho saltar todas las chispas. Legítimo todo. Pero, ¿es este el discurso de la inmigración del PP y de Vox de que en España no cabemos todos?", cuestionaba el presentador.

Y es que Felipe González ha asegurado que "están dando nacionalidades a porrón". "Estoy a favor de la regularización y preferiría que se hiciera bien y se previeran las consecuencias. Los servicios están petando. No se llega a todo tanto en sanidad como en educación", agregaba el ex presidente del Gobierno. Unas palabras que dejaban boquiabierto a Javier Ruiz.

"Yo el discurso de Felipe no lo entiendo", insistía el presentador en pleno debate de sus colaboradores. "Yo sí lo entiendo. Si el gobierno gestiona mal...", trataba de decir Alberto Prieto. "Es el discurso racista de que no cabemos todos, es el de Le Pen en Francia y el de Vox en España", apostillaba la analista Marga Ferré.