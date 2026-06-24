'Horizonte' pone en su diana a RTVE: Carmen Porter llama "pozo" a la cadena "de pago" y Juan Soto Ivars ridiculiza a 'Mañaneros 360'

Este martes, 'Horizonte' volvió a dedicar un espacio de su tertulia a criticar a RTVE. Juan Soto Ivars, uno de los colaboradores asiduos del programa de Mediaset, hizo una satírica crónica de cómo se abordó en la cadena pública la sentencia del Tribunal Supremo que condena al exministro Ábalos a 24 años de prisión. Y Carmen Porter, presentadora del formato en tándem con Iker Jiménez, secundó ese señalamiento en directo.

En primer lugar, Ivars quiso poner sobre la mesa "la crónica del corresponsal en Torrespaña, en TVE, la que pagáis todos y yo también". No dio nombre ni apellidos, pero todo hace indicar que se refirió a Javier Ruiz, pues, acto seguido, habló directamente de 'Mañaneros 360', magacín que el periodista valenciano conduce. "La televisión de pago, eso es televisión de pago", añadió el escritor con retranca.

"En la televisión de pago, la que pagamos entre todos queramos o no, ayer se dictó sentencia. Yo viví el momento de la sentencia de Ábalos que apareció en medio de 'Mañaneros 360' como los ovnis de 'Independence Day'. De pronto, se les heló la sangre. Tenían ellos el programa montado para insultar al juez Peinado, tenían el programa perfecto para hacerse las víctimas y para odiar mucho a Ayuso", continuó arremetiendo Juan Soto Ivars ante las risas de todos los integrantes de la mesa de 'Horizonte'.

"Les pilló a contrapié", apostilló Carmen Porter. "La sentencia son más de 230 folios. Pues bien, en cinco segundos, el Tribunal Popular de TVE dictó sentencia sobre la sentencia", ironizó el tertuliano, que afirmó que en TVE habían atribuido un control de la sala segunda del alto tribunal al Partido Popular.

E Ivars no se quedó ahí: "Solo tuvieron que conocer las penas para condenar por unanimidad a la sala segunda del Supremo. Que condenaran a Ábalos a 24 años les parecía irrelevante; la noticia para ellos era que Aldama se ha ido de rositas. Y alguien comentó: 'ya veréis a qué programa va a sacar pecho'". Un hecho que efectivamente ocurrió: el comisionista condenado a cuatro años y medio de cárcel se sentó ese mismo día en el plató de 'Horizonte' junto a Iker Jiménez y Carmen Porter.

"Espera, si tenemos una alusión en este programa, pero preciosa. A mí me han escrito y esto me encanta", saltó Iker. "Además, yo hoy he bajado al pozo de ver esa cadena y lo he visto también", verbalizó Carmen, llamando "pozo" a RTVE sin rodeos. "No os paséis, no os paséis, que nos van a dar un toque", reaccionó su marido.

"Oye, que la pagamos todos, somos accionistas de la cadena", defendió Juan Soto Ivars, que veía oportunas ese tipo de intervenciones, antes de que Carmen Porter se dirigiera a Jesús Cintora y sus 'Malas Lenguas': "He visto que el presentador, al cual conocemos, que no pasa nada por que nos nombres, Cintora, porque hemos coincidido muchos años en la SER y nos conocemos todos mucho. Pues resulta que daba paso como diciendo 'nave... nave', pero no le salían las palabras 'Nave del misterio' (como así se denomina Iker Jiménez en RRSS)".

En este caso, Porter, con un tono desafiante, se estaba refiriendo al paso de Cintora al total de Alberto Ibáñez, diputado de Compromís adscrito a Sumar, en el que el político incluía una crítica a que 'Horizonte' diera voz a un corrupto condenado como Aldama.