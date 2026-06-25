Movistar Plus anuncia 'Iruña 97', su nueva serie con el guionista de 'Entrevías' en los San Fermines: Reparto completo y primeras imágenes

Movistar Plus anuncia un nuevo proyecto de ficción después de la salida de Jorge Pezzi, quién hasta ahora era el director de Ficción y de que Juan Andrés García 'Bropi' haya asumido el cargo al frente de Ficción y Entretenimiento. Se trata de 'Iruña 97', un thriller de acción protagonizado por Álvaro Cervantes ('Sorda') y Clara Galle ('Olympo', 'Ni una más').

La serie producida por Buendía Estudios Bizkaia parte de la idea original de Natxo López, creador de 'Perdida' y guionista de 'Entrevías'. Está coescrita junto a Marina Parés y David Pérez Sañudo (ambos, Premio Goya a Mejor Guion Adaptado por 'Ane'). Asimismo, Pérez Sañudo ('Ane', 'Los últimos románticos') se encarga de la dirección de la misma.

Las grabaciones de 'Iruña 97' comenzarán el próximo 7 de julio en Pamplona coincidiendo con el arranque de los San Fermines y continuará a lo largo de 15 semanas entre Vizcaya y Pamplona. Ambas ciudades serán las protagonistas de una historia que nos llevará a 1997.

La serie, ambientada en 1997, es un thriller lleno de acción que recrea la investigación criminal llevada a cabo por Amaia, una policía municipal interpretada por Clara Galle ('Olympo', 'Ni una más') y Julio, un inspector de Policía Nacional (Álvaro Cervantes, Premio Goya a Mejor Actor de Reparto por 'Sorda') en plenas fiestas de San Fermín. La pareja representa a dos Pamplonas enfrentadas que, sin embargo, deberá unir fuerzas para resolver un caso más complejo de lo que esperaban.

El reparto de 'Iruña 97' lo completan actores de la talla de Pablo Gómez-Pando ('Los años nuevos', 'La luz'), Karra Elejalde ('Segunda muerte', 'Ocho apellidos vascos'), María Pujalte ('Perdiendo el juicio', 'Los misterios de Laura'), Patxi Freytez ('Servir y proteger', 'El comisario'), Josu Iriarte ('La infiltrada'), Josean Bengoetxea ('Legado', 'Asuntos internos'), Itsaso Arana ('La frontera', 'Detective Touré'), Fernando Albizu ('Las abogadas'), Ainhoa Santamaría ('Señoras del hampa', Isabel'), Miriam Rubio ('Cochinas') y Paula Usero ('Las abogadas', 'Amar es para siempre'), entre otros.

Álvaro Cervantes y Clara Galle junto al equipo creativo de 'Iruña 97'

Así es 'Iruña 97', la nueva serie de Movistar Plus

Sanfermines 1997. Un cadáver sin identificar aparece a los pies de las murallas. Las autoridades lo despachan como el típico accidente en fiestas, pero Amaia (Clara Galle), una joven policía municipal, cree que se trata de un asesinato. Desoyendo a sus superiores, involucra a Julio (Álvaro Cervantes), un policía nacional de homicidios que acaba de regresar a Pamplona.

Pese a sus diferencias –ella, 'munipa' y euskaldún; él, de 'familia bien'– ambos unirán fuerzas para investigar un caso que resultará mucho más complicado de lo que nadie esperaba. Lo harán en una ciudad fracturada, donde la euforia de las fiestas convive con la amenaza del terrorismo, en el año en el que el secuestro de Miguel Ángel Blanco cambió la sociedad española para siempre.