El acuerdo estratégico de RTVE para retener uno de los fenómenos de audiencia del año en La 1 hasta el 2029

Es sin lugar a dudas uno de los eventos que más público reúne frente al televisor cada año a pesar de ser muy temprano. Y por ello, RTVE no ha dudado en garantizarse su retransmisión en exclusiva durante cuatro años más. Hablamos de los San Fermines. Así, la Corporación ha firmado un acuerdo con EITB y el Ayuntamiento de Pamplona para blindar la producción, retransmisión y difusión de los encierros durante los próximos cuatro años.

La renovación de este convenio, que se firmó este lunes en Torrespaña, permitirá a La 1 ofrecer en exclusiva los encierros de San Fermín hasta 2029 con posibilidad de prórroga por un periodo adicional de otros cuatro años. Un acuerdo muy significativo y que es todo un movimiento estratégico de RTVE para seguir ofreciendo a su audiencia uno de los fenómenos de audiencia que cada verano congrega a miles de personas.

En este sentido, hay que recordar como en 2025, los encierros de San Fermín fueron todo un éxito llegando a cerrar con una media del 63,9% de cuota de pantalla y hasta 1.364.000 espectadores a primera hora de la mañana. Un dato que permitió a la cadena alcanzar su mejor resultado desde 2022 y que viene a confirmar que es uno de los eventos más exitosos con los que cuenta RTVE. Es además una de las señas de identidad de la cadena, que lleva ofreciendo los encierros desde hace décadas.

Durante este tiempo de acuerdo, las entidades firmantes trabajarán conjuntamente para garantizar la mejor difusión posible de los encierros y de las actividades vinculadas a las fiestas de San Fermín, aprovechando la capacidad de alcance de RTVE y EITB y la implicación institucional del Ayuntamiento de Pamplona y de la Casa de Misericordia.

En el marco de este acuerdo, RTVE realizará una aportación económica anual de 650.000 euros destinada a financiar parte de las actuaciones necesarias para la correcta organización, producción y retransmisión de los encierros de San Fermín. Esta aportación se desarrollará en coordinación con EITB mediante los acuerdos específicos suscritos entre ambas entidades para la difusión de los encierros y la cesión de derechos de emisión.

"Nos esperan 4 años de un éxito compartido entre todas las partes", remarcó José Palo López, el presidente de RTVE tras la firma del convenio. Además no dudó en calificar este pacto como una "alianza histórica" y destacó el papel que jugará el Ayuntamiento pues "una fiesta de la magnitud de San Fermín exige un despliegue y un esfuerzo municipal ingente". "Vamos a devolver a Navarra lo que estos años han estado captando las cámaras de RTVE", añadió avanzando que RTVE va a ceder de manera gratuita al ayuntamiento el archivo de los encierros.

"Como ayuntamiento es importantísimo tratar con respeto y responsabilidad los encierros, y que tenga la mayor difusión posible. Este acuerdo es un buen ejemplo de gestión eficaz que revertirá en la ciudadanía", valoró por su parte Joseba Asiron, el alcalde de Pamplona. "RTVE actuará como ventana de los sanfermines y nosotros seremos el espacio de la lengua, para ofrecer el bilingüismo. Para nosotros es muy importante este convenio", reveló por su lado Andoni Aldekoa, director general de EiTB.