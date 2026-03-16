El público dicta sentencia a 'Esa Noche', serie número 1 en Netflix, y hay consenso con esta crítica repetida

Netflix ha estrenado 'Esa noche', su nuevo thriller de producción propia que consta de seis capítulos cortos (ideales para consumir en maratón) y que en apenas 48 horas ocupa la primera posición en el ranking de series más vistas en nuestro país.
Es uno de los más relevantes lanzamientos de la plataforma de streaming del mes de marzo y se trata, además, de la adaptación de la novela superventas de la escritora británica Gillian McAllister, que conquistó a los lectores y que ahora llega en forma de producción audiovisual.
'Esa noche', ficción producida por Txintxua Films S.L, está protagonizada por Clara Galle ('Olympo', 'Ni una más'), Claudia Salas ('Salvador', 'Furia', 'Élite') y Paula Usero ('Manual para señoritas' y 'Las Abogadas'). Completan el elenco artístico los actores Nüll García ('La fiera', 'Punto Nemo'), Pedro Casablanc ('Salvador', 'Pura Sangre') y Alicia Falcó ('El refugio atómico', 'Dímelo bajito').
¿Hasta dónde llegarías por una hermana? Esto es lo que plantea la nueva serie española de Netflix. La trama es atractiva: durante unas vacaciones familiares en República Dominicana, Elena (Clara Galle) atropella a un hombre con su coche de manera ¿accidental? Desesperada y asustada, llama a sus hermanas, Paula (Claudia Salas) y Cris (Paula Usero), pidiendo ayuda desesperada.
Al llegar, deben decidir cómo afrontar el terrible suceso, porque no pueden soportar la idea de que su hermana menor vaya a la cárcel, dejando a su única sobrina sin su madre. ¿Hasta dónde estarán dispuestas a llegar para proteger a su familia? Paula, la hermana mayor, ejercerá de voz cantante.
'Esa noche' obliga a tres hermanas a enfrentarse a la profundidad del amor, al peso de la lealtad y a los límites que se pueden alcanzar por la familia. El atropello será el eje de una serie de descubrimientos y de secretos que no pueden permanecer enterrados.
Ante su estreno, los usuarios de Netflix que ya la han visto han dictado su veredicto en redes sociales. Y la valoración, en líneas generales, es coincidente: la historia es absorbente y atrapa y las interpretaciones de Claudia Salas y Paula Usero sobresalen.
"Me ha gustado mucho 'Esa Noche' y cómo engancha la historia y los puntos de vista de cada personaje", apunta un espectador. "Es un imperdible de maratón de fin de semana", señala otra usuaria. "Una historia que atrapa", se destaca en la misma dirección en otra de las reseñas registradas en X.
Respecto al reparto, se valora especialmente la actuación de Salas: "Es de aplauso de pie". Así como el estupendo papel de Paula Usero: "No se cansa de hacer todo perfecto"; "ojalá se la empiece a ver en más series y películas".
"Absolutamente increíble", "brillante", "qué barbaridad de serie", "menuda joya" o "la caracterización en el último capítulo (por un salto temporal) me ha parecido sublime" son otras de las reacciones más reseñables sobre 'Esa noche' en RRSS.
Por otro lado, hay una crítica que se repite y que tiene que ver con su final. Algunos de los suscriptores de Netflix que la han devorado en su totalidad advierten de que el desenlace de 'Esa noche' va a "encabronar" a más de uno porque es "agridulce".
"Tiene una premisa guay y el hecho que cada capítulo sea dedicado a un personaje le suma puntos, pero todos los puntos ganados los pierde con el episodio final, que sinceramente o no lo he entendido o me ha parecido una basura", sentencia un espectador.
Por su parte, el periodista y crítico Enric Albero da un paso más allá y habla de "semejante falla" que se sostiene por "el talento de Claudia Salas, Clara Galle, Paula Usero, Nüll García y Pedro Casablanc".
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Sobre la firma
Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.