El público dicta sentencia a 'Esa Noche', serie número 1 en Netflix, y hay consenso con esta crítica repetida

Netflix ha estrenado 'Esa noche', su nuevo thriller de producción propia que consta de seis capítulos cortos (ideales para consumir en maratón) y que en apenas 48 horas ocupa la primera posición en el ranking de series más vistas en nuestro país.

Es uno de los más relevantes lanzamientos de la plataforma de streaming del mes de marzo y se trata, además, de la adaptación de la novela superventas de la escritora británica Gillian McAllister, que conquistó a los lectores y que ahora llega en forma de producción audiovisual.

'Esa noche', ficción producida por Txintxua Films S.L, está protagonizada por Clara Galle ('Olympo', 'Ni una más'), Claudia Salas ('Salvador', 'Furia', 'Élite') y Paula Usero ('Manual para señoritas' y 'Las Abogadas'). Completan el elenco artístico los actores Nüll García ('La fiera', 'Punto Nemo'), Pedro Casablanc ('Salvador', 'Pura Sangre') y Alicia Falcó ('El refugio atómico', 'Dímelo bajito').

¿Hasta dónde llegarías por una hermana? Esto es lo que plantea la nueva serie española de Netflix. La trama es atractiva: durante unas vacaciones familiares en República Dominicana, Elena (Clara Galle) atropella a un hombre con su coche de manera ¿accidental? Desesperada y asustada, llama a sus hermanas, Paula (Claudia Salas) y Cris (Paula Usero), pidiendo ayuda desesperada.

Al llegar, deben decidir cómo afrontar el terrible suceso, porque no pueden soportar la idea de que su hermana menor vaya a la cárcel, dejando a su única sobrina sin su madre. ¿Hasta dónde estarán dispuestas a llegar para proteger a su familia? Paula, la hermana mayor, ejercerá de voz cantante.

'Esa noche' obliga a tres hermanas a enfrentarse a la profundidad del amor, al peso de la lealtad y a los límites que se pueden alcanzar por la familia. El atropello será el eje de una serie de descubrimientos y de secretos que no pueden permanecer enterrados.



Ante su estreno, los usuarios de Netflix que ya la han visto han dictado su veredicto en redes sociales. Y la valoración, en líneas generales, es coincidente: la historia es absorbente y atrapa y las interpretaciones de Claudia Salas y Paula Usero sobresalen.

"Me ha gustado mucho 'Esa Noche' y cómo engancha la historia y los puntos de vista de cada personaje", apunta un espectador. "Es un imperdible de maratón de fin de semana", señala otra usuaria. "Una historia que atrapa", se destaca en la misma dirección en otra de las reseñas registradas en X.

Respecto al reparto, se valora especialmente la actuación de Salas: "Es de aplauso de pie". Así como el estupendo papel de Paula Usero: "No se cansa de hacer todo perfecto"; "ojalá se la empiece a ver en más series y películas".

"Absolutamente increíble", "brillante", "qué barbaridad de serie", "menuda joya" o "la caracterización en el último capítulo (por un salto temporal) me ha parecido sublime" son otras de las reacciones más reseñables sobre 'Esa noche' en RRSS.

Me gustó mucho la serie #Esanoche Paula Usero y Claudia Salas, magníficas como siempre. No conocía a Clara Galle y me ha gustado. Es una serie que está muy bien armada ybte atrapa. — Andrespin (@Andrespin19) March 15, 2026

Me ha gustado mucho #EsaNoche y cómo engancha la historia y los puntos de vista de cada personaje.



Parece tener un final claro cerrado, pero perfectamente podría continuar con una segunda temporada. Ojalá la hubiese. pic.twitter.com/vAtDESy0xg — Eduardo Real (@Edu_Real_) March 13, 2026

¡Guau! Acabo de terminar #EsaNoche (no podía parar, así que ahora son las 2 de la madrugada). ¡Absolutamente increíble! @NetflixES #PaulaUsero — Gabrielle 🏳️‍🌈 (@queengabs88) March 14, 2026

#ESANOCHE , me encantó la disertación moral de cada personaje, las tres estupendas actrices y aunque me declaro fan de #PaulaUsero, siempre dándonos personajes con una carga de emotividad y naturalidad que te convence, la actuación de #claudiasalas es de aplauso de pie. pic.twitter.com/cksQS4bKRH — De Miss Underwood a Borrega 🤷 (@livigru) March 14, 2026

La caracterización en el último capítulo de #EsaNoche me ha parecido sublime. Que bien caracterizadas y que real están las tres protagonistas. Me parece un acierto que sean las mismas protagonistas las que estén caracterizadas y podamos ver el paso del tiempo en ellas. — Ainara I.E. (@aiiparraguirree) March 14, 2026

Tremenda … #Esanoche y #PaulaUsero 👏🏻🙌🏻 simplemente Brillante. 💖 . Es un imperdible de maratón de serie de finde semana — Ivonne A. Margery (@Ivoahumadam) March 14, 2026

qué barbaridad de serie, de actrices y de todo pero madre mía vaya lagrimones con Cris en el último capítulo, paula usero no se cansa de hacer todo perfecto #EsaNoche pic.twitter.com/c1VznYtdig — estela🧁🍫 (@itsluimelia) March 14, 2026

Lo de Paula Usero en #EsaNoche es increíble, ojalá se la empiece a ver en más series/películas — Luta 🎯 (@lutavax) March 14, 2026

A mí me ha gustado mucho #EsaNoche — Jesús H.G. (@Jexu73) March 13, 2026

Bueno acabo de terminar #EsaNoche y solo vengo a decir que PAULA USERO LA ACTRIZ QUE TU ERES — Cf_Luimelia🧀🍷 (@CLuimelia) March 13, 2026

Por otro lado, hay una crítica que se repite y que tiene que ver con su final. Algunos de los suscriptores de Netflix que la han devorado en su totalidad advierten de que el desenlace de 'Esa noche' va a "encabronar" a más de uno porque es "agridulce".

"Tiene una premisa guay y el hecho que cada capítulo sea dedicado a un personaje le suma puntos, pero todos los puntos ganados los pierde con el episodio final, que sinceramente o no lo he entendido o me ha parecido una basura", sentencia un espectador.

Por su parte, el periodista y crítico Enric Albero da un paso más allá y habla de "semejante falla" que se sostiene por "el talento de Claudia Salas, Clara Galle, Paula Usero, Nüll García y Pedro Casablanc".

terminé de ver #esanoche me gustó ,el final agridulce pero no todas las historias son finales felices @NetflixES @NetflixLAT — Emilce Di Andrea✈️ (@emilittttt_) March 14, 2026

Vean esta joyita en Netflix #EsaNoche



Solo que spoiler; al final se van a encabronar! Fucking patriarcado! — ✨ ꫝéꪶèꪀꫀ ✨ (@PIOrealtor) March 15, 2026

28. #EsaNoche.

Tiene una premisa guay y el hecho que cada capitulo sea dedicado a un personaje le suma puntos, pero todos los puntos ganados los pierde con el capitulo final que tiene que sinceramente o no lo he entendido o me ha parecido una basura... pic.twitter.com/SUYRBSvsuB — Dani (@Danimm13) March 14, 2026

#EsaNoche es el chiste de Eugenio del tiovivo hecho serie. Demos gracias al talento de Claudia Salas, Clara Galle, Paula Usero, Nüll García y Pedro Casablanc por sostener semejante falla. Crítica en @SERIELIZADOS https://t.co/1NXfb5RXEx — Enric Albero (@EnricAlbero) March 14, 2026