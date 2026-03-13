Crítica a 'Esa noche', la nueva miniserie de Netflix con la protagonista de 'Salvador' y un claro punto fuerte y débil

Curiosa la decisión de Netflix de adaptar una novela en inglés como la de Gillian McCallister a una serie en español. Algo similar pasó con 'El inocente', con Mario Casas, que adaptaba una historia de Harlan Coben. En este caso, la autora de la novela, McAllister, es una antigua abogada reconvertida en escritora de éxito cuyas novelas se han publicado en 38 idiomas y han sido bestsellers del The New York Times y de The Sunday Times. Ahí es nada. Eso sí, mientras que en la serie que estrena Netflix, 'Esa noche', que llega este viernes, 13 de marzo a la plataforma, la historia transcurre en República Dominicana (y Pamplona), en la novela es en Italia.

Todo comienza desde el punto de vista de Cris, una de las tres hermanas, a la que interpreta brillantemente Paula Usero. Nos cuenta cómo sus dos hermanas, que han venido a verla al país caribeño, tienen que encubrir un crimen cometido por la más pequeña, a la que interpreta Clara Galle. Un atropello accidental (aunque luego se descubrirán más cosas) que hace que la hermana mayor ejerza de protectora y decida qué es lo mejor para todas.

Desde ahí comienza una historia de tensión enorme, de grandes dilemas morales, y que recuerda en algunos momentos a 'The White Lotus', ya no solo por la ubicación, sino por las preguntas que plantea: ¿hasta dónde llegarías por una hermana? ¿Mentirías por ella? ¿Cometerías un delito por ella? Y, por último, ¿enterrarías un cadáver con ella y, si lo hicieras, cuáles serían las consecuencias?

Todo eso se plantea en 'Esa noche', que ha adaptado Jason George, guionista de 'Into the Night' o de 'Narcos'. La ficción se divide claramente en dos mitades muy bien diferenciadas. La primera, la mejor, es la que transcurre en República Dominicana. Cada episodio está narrado desde el punto de vista de una de las hermanas. Ahí es donde 'Esa noche' juega en otra liga. La dinámica entre las tres, con las brillantes interpretaciones de las mencionadas Clara Galle, Paula Usero, y sobre todo, de Claudia Salas -a quien recientemente hemos visto en 'Salvador', es magnética. Sus diálogos quedan naturales y divertidos, y es precisamente ahí cuando la serie no se toma tan en serio y consigue brillar.

Pero cuando los personajes vuelven a España, huyendo del delito cometido, es cuando la cosa se tuerce un poco. Porque tratan de hacer una historia mucho más densa, con traumas familiares arrastrados desde hace décadas, que minan un poco el ritmo que había conseguido la ficción en sus primeros compases. Cuando 'Esa noche' no se toma tan en serio, es cuando más disfrutable es, y cuando más pueden brillar sus protagonistas.

Podríamos destacar a alguna de ellas, pero lo cierto es que las tres están brillantes. Cada una en su papel: Paula Usero como una idealista y algo ingenua, que arrastra un pasado de relaciones complicadas, sobre todo con su padre; Claudia Salas, como la hermana mayor, con más temperamento, decidida a enfrentarse a todo y todos, y con esas ganas de sobreproteger a su familia.

Las tres hermanas Arbizu, las protagonistas de 'Esa noche'.

Y, por último, Clara Galle, que quizá sea la que más sorprenda, con su personaje de hermana pequeña, algo mimada, muy inocente y nerviosa. Las tres combinan a la perfección, unidas a Nüll García, que da vida a Luisa, la pareja de Claudia Salas, y que es el gran descubrimiento de 'Esa noche'. Su personaje es el que tiene mejor arco y evolución a lo largo de los seis episodios.

La ficción está repleta de giros imposibles, algunos demasiado exagerados. Y aunque se mantiene con buen ritmo, a partir del capítulo cuatro la serie se hunde un poco. Intenta dar un giro más en el último episodio, saltando varios años hacia delante, mostrándonos a la hija de una de las tres hermanas, que nos cuenta qué pasó y cómo afectó todo a su familia. Aunque por mucho que se intente disimular, queda un poco extraño ver a las actrices con kilos de maquillaje y prótesis (y además, sin cambiar la voz).

Así que, pese a que 'Esa noche' comienza con mucha fuerza, se desinfla hacia la mitad cuando se toma demasiado en serio, cuando busca ser un drama familiar demasiado intenso, y se convierte en una especie de thriller judicial. Pese a ello, el conjunto funciona, y mucho. Se colocará, sin lugar a dudas, entre lo más visto de la plataforma en todo el mundo. Porque el trabajo de ellas tres es impecable (sin olvidarnos de Nüll, por supuesto). Es un soplo de aire fresco, diferente, y con un final que emociona. Porque recorremos las vidas de estas tres hermanas y nos sentimos parte de la familia en todo el trayecto.

En esta imagen hay más de un secreto...

Emocionante, divertida, algunas veces demasiado profunda de más, pero merece la pena darle una oportunidad, porque además visualmente tiene gancho y está muy cuidada. ¿Moraleja? Realmente no hay una clara, y eso se agradece. Pero si queda algo de significado final, es el amor entre hermanas, que todo lo puede.

De qué va 'Esa noche', la nueva serie de Netflix

Durante unas vacaciones familiares en República Dominicana, Elena (Clara Galle) atropella a un hombre con su coche. Desesperada y asustada, llama a sus hermanas, Paula (Claudia Salas) y Cris (Paula Usero), pidiendo ayuda. Al llegar, deben decidir cómo afrontar el accidente, porque no pueden soportar la idea de que su hermana menor vaya a la cárcel, dejando a su única sobrina sin su madre. ¿Hasta dónde estarán dispuestas a llegar para ayudar a proteger a su familia? Esa noche obliga a tres hermanas a enfrentarse a la profundidad del amor, el peso de la lealtad y los límites que se pueden alcanzar por la familia.