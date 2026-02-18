Broncano no da crédito a la respuesta de Paula Usero a las preguntas clásicas en 'La Revuelta': "Bate el récord histórico"

Después de que 'La Revuelta' perdiese a última hora a sus invitados internacionales de este martes, Clara Galle y Paula Usero han acudido al rescate de David Broncano para promocionar 'Esa noche', su nueva serie de Netflix. Y si bien Clara ya sorprendió al humorista durante su última visita al confesar su elevada cifra de encuentros sexuales, la respuesta que su compañera ha ofrecido en esta ocasión ha descolocado al presentador al "batir todo los récords históricos" del programa.

"Está muy cuca y no dice nada pero está forrada", le espetaba el presentador a Clara Galle nada más arrancar con la sección más temida de la noche, la de las preguntas clásicas. Así, Paula Usero se limitaba únicamente a responder que la otra actriz está "mucho más forrada" que ella, a lo que esta terminaba finalmente cediendo y compartiendo cuál ha sido su última gran inversión en lugar de desvelar una cifra.

Broncano, atónito ante la respuesta de las preguntas clásicas de este martes en 'La Revuelta': "Tenemos a la campeona histórica"

"He cumplido mi sueño, porque me estoy haciendo una librería a medida para mi salón, muy buena inversión. De verdad, es un sueño que tengo, soy amante de los libros y en mi casa siempre ha habido muchos", confesaba la actriz a David Broncano. "Por eso ahora mismo no tengo tanta pasta, pero he cumplido un sueño este año y estoy muy feliz", insistía la invitada de este martes.

Y nada más prepararse para contestar la segunda pregunta de la noche, Clara Galle ha lanzado una seria advertencia. "Yo he bajado la media de la última vez", explicaba antes de ser cortada por Paula Usero, que confesaba directamente que su cifra era un 30. "Tú es que estás súper in love y estás todos los días", señalaba la actriz mientras esta simplemente se limitaba a afirmar que "el sexo con mujeres es superior".

Ha sido entonces cuando la invitada de David Broncano ha reparado en que había calculado mal su ya elevada cifra. "Ah claro, yo solo he contado follar", anunciaba Usero dejando en shock al presentador y a la audiencia. "O sea que podrías sumar más", advertía el humorista mientras esta comenzaba a hacer cuentas. "Hostia...", lamentaba la actriz entre risas.

"A ver si tenemos aquí a la campeona histórica", anunciaba entonces el conductor de 'La Revuelta' mientras Paula Usero trataba de explicar sin éxito y entre muchas pausas por qué tenía que sumar tantas prácticas para contabilizar un único encuentro sexual con su pareja. "¿Pero cómo es eso?", preguntaba algo extrañada Clara Galle mientras su compañera trataba de sumar una cifra concreta.

"Pues claro que yo no es un aquí te pillo aquí te mato, es que no os lo puedo explicar, tenéis que vivirlo", trataba de explicar la actriz entre risas antes de que David Broncano perdiese la paciencia. "Está todo el rato misteriosa insinuando que no para de follar pero no termina de contarlo", le ha reprendido entonces el humorista en busca de una cifra.

"Creo que podríamos estar ante la campeona", insistía de nuevo el conductor de 'La Revuelta'. "No sé hazme la cuenta, imagínate todo cada día", ha terminado señalando Usero. "Eso serían 45", apuntaba finalmente Broncano, atónito ante la cifra. "Es verdad que tú el año pasado diste un dato de los más altos pero tu compañera te ha humillado", le señalaba a Clara Galle. "Has batido los récords históricos del programa", ha sentenciado el presentador.