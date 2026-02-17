'La Revuelta' se queda a última hora sin sus invitados de este martes por un incidente: "Condiciona todo el programa"

Si bien 'La Revuelta' ha anunciado la visita de las actrices Clara Galle y Paula Usero para este martes, David Broncano no ha tardado en confesar nada más arrancar la emisión que este dúo no era la primera opción del espacio de La 1. Ha sido entonces cuando el presentador ha explicado por qué la visita de "dos actores internacionales" que adelantó este lunes ha terminado cancelándose y cómo este reajuste ha afectado a toda la escaleta del programa.

"Es que hoy ha habido muchos cambios, ha pasado una cosa", comenzaba advirtiendo el humorista tras iniciar el programa charlando con Sergio Bezos como cada día. Así, el conductor de 'La Revuelta' se dirigía a los espectadores para explicar la situación límite que el programa ha vivido este martes al ver su potente cartel de invitados caerse a última hora. "Pocas veces ha pasado...", lamentaba.

Previamente, en el cebo que hizo Broncano por la tarde en 'Aquí la Tierra' con los contenidos del programa confirmó que por un incidente no sabía qué invitados acudirían en esta emisión.

Ante este percance, Grison le ha recordado el anuncio que hizo este lunes a bombo y platillo para aumentar la expectación del programa de esta noche. "Ayer dijiste que venían dos actores internacionales", le reprendía el colaborador. "Es verdad que no han venido, porque ha pasado algo con un avión en el extranjero, parece. No, que no lo han cogido", explicaba David Broncano, justificando así la visita de Clara Galle y Paula Usero en su lugar.

"Y pocas veces ha pasado que eso condicione todo el programa. Pero a cambio de eso... Que el programa iba a estar muy bien pero hoy también va a estar muy bien", continuaba explicando el humorista, dando a entender que la cancelación repentina de la entrevista a los dos misteriosos rostros internacionales, que en ningún momento ha desvelado, ha dado un vuelco a la escaleta de este martes.

Y Grison no ha dudado en bromear sobre la identidad del dúo de actores, tal vez desvelando la entrevista estelar que 'La Revuelta' tenía preparada para esta semana. "Bueno lo que ibas diciendo, que se ha estrellado un avión, a tomar por culo Chris Hemsworth", bromeaba el colaborador sin que David Broncano le llegase a contestar. "A raíz de eso, no iba a venir esta persona pero como él está de guardia siempre", terminaba resolviendo el humorista para dar paso a Jorge Ponce.