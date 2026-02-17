Tras arrancar la semana con la visita de Pablo Alborán, 'La Revuelta' regresa este martes con más sorpresas. David Broncano se reencontró con el artista malagueño este lunes para retomar las emisiones del espacio de La 1 tras una semana más corta de lo habitual en la que él y su equipo desaparecieron de la programación tanto el miércoles como el jueves. Y el cantante terminó interpretando un tema inédito en el tramo final de la emisión.

La visita del artista se tradujo en un 9,8% de share y 1.283.000 espectadores mientras que 'El Hormiguero' consiguió firmar un 12,1% de share y 1.579.000 espectadores con su entrevista al actor Hovik Keuchkerian en Antena 3. Por su parte, 'First Dates' anotó un 9,1% de cuota de pantalla y 1.172.000 seguidores en el access prime time de Telecinco.

Clara Galle y Paula Usero, las invitadas de David Broncano de este martes en 'La Revuelta'

¿Pero qué invitadas visita hoy, martes 17 de febrero 'La Revuelta'? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Los Chunguitos, que regresarán al espacio de Antena 3 para presentar su nueva gira de reencuentro en la que celebrarán algunos de sus mayores éxitos sobre el escenario después de años separados. Por su parte, David Broncano recibirá a Clara Galle y Paula Usero.

El dúo de actrices visitará 'La Revuelta' por primera vez juntas para presentar 'Esa noche', el nuevo thriller que protagonizan en Netflix y que llegará a la plataforma el próximo 13 de marzo. La serie de 6 episodios cuenta con un elenco de estrellas conformado por Claudia Salas, Pedro Casablanc, Alicia Falcó y Nüll García y narra la historia de un accidente durante unas vacaciones familiares en República Dominicana.