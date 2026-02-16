Atronador aplauso a Pablo Alborán en 'La Revuelta' por el contundente alegato que ha hecho de la sanidad pública

Pablo Alborán ha regresado este lunes a 'La Revuelta' justo antes de arrancar su nueva gira mundial, que dará comienzo a finales de febrero en Chile. Pocos meses después de acudir al programa de David Broncano para presentar 'KM 0', su último álbum de estudio, el cantante ha vuelto a reencontrarse con el humorista y no ha dudado en aprovechar su vista para lanzar un contundente alegato sobre la Sanidad pública en nuestro país.

Tras intercambiar regalos y repasar sus proyectos más recientes, el intérprete sorprendía al presentador proponiendo componer un tema original para el programa especial que 'La Revuelta' está preparando centrado en un torneo de petanca con famosos. "Yo me tiro a la piscina", le advertía el malagueño atreviéndose incluso a crear la canción en francés.

Pablo Alborán lanza esta firme reivindicación sobre las condiciones del personal sanitario en España: "Hay que ayudarles"

"Cobramos los derechos de la canción y lo podríamos destinar a una fundación para la donación de médula, no estaría mal. Yo lo voy a hacer, vosotros lo que queráis", proponía Pablo Alborán entonces, despertando una ronda de aplausos entre el público. Cabe recordar que durante su primera visita al programa el año pasado, el cantante se sinceró sobre el transplante de médula y la quimioterapia a la que se sometió un familiar y el fuerte impacto que esta situación tuvo en él.

🏥 La defensa de Pablo Alborán por la sanidad pública 👏#LaRevuelta @pabloalboran pic.twitter.com/kOoE0HDq4C — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) February 16, 2026

Así, el invitado de este lunes no se ha cortado al lanzar un claro mensaje sobre la Sanidad pública. "Da igual el partido que votes, da igual lo que pienses a nivel político porque es algo humano y social que debería estar por encima de todo eso. Yo veo gente que no tiene nada que ver en sus ideas políticas que al final cuando la salud se pone por delante, no en el Parlamento, sino en la calle, al final sí que se ponen de acuerdo", ha asegurado ante las cámaras.

"Creo que nos damos cuenta de lo que realmente es importante. Cuando estás en un hospital y tienes a unos médicos que más allá de la vocación, más allá de la mierda que cobran, las condiciones que tienen que son terroríficas y que tenemos que apoyarles... Están entregándote su vida y su amabilidad, su sonrisa, su cariño su empatía", explicaba Pablo Alborán reivindicando el trabajo del personal sanitario.

"Yo creo que eso hay que ayudarles y habrá que votar a aquellos que los ayudan, en este caso la medicina", resolvía el intérprete. "Creo de verdad que tenemos una Sanidad pública en este país que es la leche y que ahora mismo no es tan la leche porque las condiciones no están como deberían estar. Y creo que es algo que nos caracteriza, para aquel que sea patriótico pues más a favor de obra. Hagámoslo a través de la salud que es lo que nos hace humanos a todos", terminaba señalando entre una lluvia de aplausos del público.

Y el apoyo a su contundente mensaje se ha trasladado a redes, donde los espectadores de 'La Revuelta' han aplaudido las palabras de Pablo Alborán. "Siempre que Pablo Alborán viene defiende la sanidad pública. Y ahora que los médicos están de huelga hay que hacerlo más", ha escrito un usuario en X. "Más mensajes así, altos y claros", ha añadido otro espectador.

Si @pabloalboran ya me caía bien ahora mejor aún. 👏👏👏👏👏👏 https://t.co/vTHnJUk8NV — Estela Diaz Gil (@EstelaDiazGil2) February 16, 2026

Siempre que @pabloalboran viene defiende la sanidad pública. Y ahora que los médicos están de huelga hay que hacerlo más. #SanidadPública #LaRevuelta https://t.co/p6Qfb3AGul — Luis Cabrerizo 🇵🇸 (@LuisCabrer93604) February 16, 2026

Más mensajes así, altos y claros. https://t.co/MpMpw9pub7 — Ángel Fueyo (@angelfueyo) February 16, 2026

#LaRevuelta

Muy bien por Pablo Alborán y su opinión de la seguridad social, yo estoy totalmente de acuerdo con el 👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/0r4HhJfqWy — Maléfica53 (@MarijoseMa50937) February 16, 2026

#LaRevuelta Pablo Alborán soltando verdades sobre la Sanidad. Por eso lo amo pic.twitter.com/HSF9AZ6bWH — 💜Lex💜🌠 (@bertolito99) February 16, 2026

Pablo Alborán lo acaba de decir en #LaRevuelta: no votéis a Mónica García. — Eduardo Sagredo ✝️🇪🇦🇺🇦🇮🇱🇻🇪🇪🇺 (@Edu_Sa_66) February 16, 2026

Suscribo todo lo que dice 🙌 Viva la sanidad pública 🥰 https://t.co/CBcgXLAJJn — Sandra Cordone (@SandraAcierta) February 16, 2026

Pues ole tú Pablo ❤️ 👏🏻 👏🏻 https://t.co/7riYjX3fBP — Noe 🐦 (@Cachirulizada) February 16, 2026