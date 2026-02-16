Preguntan a Sergio Bezos qué tal es Broncano como jefe en 'La Revuelta': "Es el peor de la historia, desesperante"

Tras conocerse que 'La Revuelta' permanecerá durante dos temporadas más en TVE con un presupuesto incluso mayor que el que firmaron con su fichaje, Sergio Bezos se ha pronunciado en una reciente entrevista sobre su experiencia en el programa. Y el humorista no ha dudado en sincerarse sobre cómo es tener a David Broncano como jefe además de confesar cómo viven la guerra por la audiencia contra 'El Hormiguero' desde dentro casi dos años después de su llegada a La 1.

El encargado de dirigir el 'preshow', animar al público del teatro y escoger quién ocupará tanto el bidet como la pisicina de bolas durante la emisión se ha sincerado sin tapujos sobre la faceta de David Broncano como jefe en 'La Revuelta'. "Es el peor jefe de la historia porque no es jefe, lo que pasa es que es muy divertido y eso te compensa", ha comenzado explicando el humorista en su entrevista para El Correo.

Sergio Bezos no se corta con su principal queja de David Broncano como jefe en 'La Revuelta': "Llega tarde todos los días"

"Y luego, que también están Ricardo y Ponce como jefes. Si es que llega tarde todos los días, es desesperante. Encima, el 'preshow' dura más o menos dependiendo de lo que él tarde en llegar. Y llega tarde", ha añadido Sergio Bezos sobre los famosos retrasos del humorista, que a menudo comentan desde el humor durante el inicio de la emisión y que afectan de lleno a la duración de la grabación. "Yo soy peor", ha reconocido entre risas al citado medio.

Así, no ha dudado en sincerarse sobre sus principales defectos. "Nunca he sido buen empleado porque hablo mucho y distraigo a la gente. En 'La Revuelta' eso puede funcionar, pero el año que trabajé en 'First Dates' bajó la productividad", ha explicado Bezos sobre su breve etapa en el equipo del dating show de Cuatro. "Después de irme, creo que empezaron a ir tan bien que recortaron plantilla", ha asegurado el cómico.

"Al sistema laboral yo le vengo bien, pero a la producción capitalista le vengo mal. En 'El Objetivo' de Ana Pastor también era fatal. Tampoco encajaba", aseguraba Sergio Bezos, refiriéndose también a su paso por el espacio de La Sexta antes de ser uno de los rostros más reconocidos de 'La Revuelta'. Y sobre la guerra de audiencias con 'El Hormiguero', que sigue candente durante su segunda temporada compitiendo, el humorista ha querido desmarcarse.

"Es más lo que queremos creer que lo que es en realidad: tío, es un canal de televisión, es un programa, no le importa a nadie. La importancia que le damos es simbólica, no existe, es irreal: cuando 'El Hormiguero' no esté, nadie se acordará; cuando 'La Revuelta' no esté, nadie se acordará. Lo que le importa a la gente es su vida", ha asegurado el compañero de David Broncano. "Pero sí, creo que hay como una especie de elección, que es una tontería, pero bueno", concedía Bezos.

A su vez, no ha dudado en contestar a las críticas que ha recibido 'La Revuelta' y TVE por su renovación. "Me parece bien que la gente opine, otra cosa es que comparta la opinión. Al final, todo el mundo tiene su forma de ver la realidad, y cada uno está convencido de que lo que piensa es lo correcto", ha reconocido. "Lo que pasa es que eso choca con los que piensan lo contrario. Pero yo creo que también se pueden entender las cosas de una forma objetiva", terminaba subrayando Sergio Bezos.