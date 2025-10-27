Shock con 'La Isla de las Tentaciones 9': Su explosivo avance y tres cambios por primera vez en la historia

'La Isla de las Tentaciones 9' se estrena en Telecinco el próximo lunes, 3 de noviembre. Será entonces cuando dé comienzo la temporada "más delirante" de la historia del formato, distribuida de forma novedosa. El plan de emisión decidido por Mediaset comprende tres noches semanales: lunes, martes y miércoles a partir de las 21:45 horas.

Los lunes Telecinco ofrecerá un programa con su duración habitual y los martes y miércoles la narración de la experiencia en República Dominicana continuará en la franja de access prime time; entre las 21:45 y las 23:00 horas aproximadamente.

Pero la forma de emisión y el horario más temprano no serán las únicas novedades. 'La Isla de las Tentaciones 9' traerá consigo nuevos giros y dinámicas para romper los esquemas de las cinco parejas participantes: Juanpi y Sandra, Gilbert y Claudia, Lorenzo y Nieves, Rodri y Helena y Darío y Almudena.

Tres grandes cambios que trae 'La Isla de las Tentaciones 9'

En nota de prensa, Mediaset ha anticipado algunas de esas novedades en la mecánica del reality, que veremos desde el comienzo. En primer lugar, la bienvenida a las parejas no la dará Sandra Barneda como es habitual. Por primera vez, los solteros y solteras serán los que reciban en la playa a las cinco parejas en un inesperado encuentro para los protagonistas que generará inestabilidad y las primeras desconfianzas. Esto garantizará momentos muy tensos.

Por otro lado, llega 'la luz de la tentación identificada'. También por primera vez en la historia de 'La Isla de las Tentaciones', las parejas podrán saber quién ha sobrepasado por primera vez los límites establecidos. Una pantalla revelará su identidad, circunstancia que solo sucederá en una única ocasión durante toda la edición.

En tercera instancia, 'El visionado de las solteras', en el que éstas tendrán la oportunidad, por primera vez, de visionar a solas unas duras imágenes de las chicas y de decidir si sus novios acceden a ese contenido delicado o no. Es otro de los giros introducidos en la mecánica de esta temporada.

Además, la edición, que acogerá la llegada de tres solteros VIP a las villas, volverá a incluir durante la convivencia dinámicas ya clásicas del formato como las hogueras mixtas y la hoguera de los solteros; el cara cara ante el espejo, que en uno de los momentos más intensos de la edición permitirá reencontrarse a una de las parejas a ambos lados de un panel transparente y de comunicarse exclusivamente por gestos; el poder del veto a uno de los solteros y solteras, que mantendrá un cara a cara con la pareja del protagonista con quien tiene afinidad; y la oportunidad a alguno de los miembros de las parejas de ver lo que sucede en tiempo real en la otra villa.

El explosivo tráiler de 'La Isla de las Tentaciones 9'