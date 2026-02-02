Rodri, de 'La Isla de las Tentaciones 9', detenido por un presunto episodio de maltrato hacia su ex Helena

Rodrigo López y Helena Arauz, que fueron una de las parejas protagónicas de la última edición de 'La Isla de las Tentaciones 9', vuelven a estar en el ojo del huracán después de las impactantes informaciones que recogen varios medios y que desvelan que Rodri ha sido detenido recientemente por un presunto episodio de maltrato a su expareja.

Recordemos, por arrojar contexto, que ambos exparticipantes acudieron a República Dominicana para poner a prueba su fidelidad y resolver los conflictos del pasado derivados de una falta de confianza. Finalmente, los dos cayeron en la tentación: él se lio con Olatz, su soltera favorita, y ella fue un paso más allá y decidió comenzar un romance con Albert Barranco.

Los dos salieron por separado de 'La isla de las tentaciones 9' tras las hogueras finales, pero en el reencuentro -cuatro meses después- aparecieron juntos de nuevo. Tras numerosos altibajos, Rodrigo y Helena optaron por darse una nueva oportunidad que acabó resultando un fracaso. Por eso, en el debate final, ella rompió en directo con él y de un modo ya definitivo.

Pues bien, casi dos semanas después de aquel último programa del reality de Telecinco, ha trascendido el arresto de Rodri por unos supuestos hechos que se encuentran en investigación en la actualidad y que, según se ha publicado, sucedieron el pasado jueves 29 de enero.

No se conocen más detalles; lo que sí se sabe es que presuntamente el joven habría acabado en dependencias policiales, pasando varias horas encerrado en un calabozo antes de enfrentarse a un juicio rápido tras el cual quedó en libertad.

Por su parte, el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' Diego Pérez, más conocido como 'James Lover', ha abordado el asunto en sus redes sociales y ha aportado otro dato más. Al parecer, se habrían impuesto medidas cautelares a Rodri, como una orden de alejamiento hacia Helena por ese presunto caso de maltrato.