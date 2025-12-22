Destapan el estado real de Rodrigo y Helena fuera de 'La Isla de las Tentaciones 9' y hay un bombazo total

Helena y Rodrigo están a punto de poner fin a su experiencia en 'La Isla de las Tentaciones 9' tras su hoguera de confrontación. Una hoguera solicitada por él después de ver cómo ella había caído en la tentación con Albert Barranco, con el que incluso ha mantenido ya relaciones sexuales.

Pues bien, ante sus respuestas a la gran pregunta -si se van juntos, solos o con un nuevo amor- ya se ha filtrado su futuro tras el reality y su verdadero estado actual. En contra de lo que muchos pudieran pensar por el desenlace visto hoy, Helena y Rodri están juntos. Son pareja.

Este desenlace es sorprendente para una parte del público de 'La Isla de las Tentaciones 9' y previsible para la otra, pues es cierto que se observaba a un Rodrigo muy enamorado de Helena -a pesar de haber caído también en la tentación con Olatz- y capaz de perdonar lo ocurrido en la villa.

Ha sido el perfil de Instagram La Cuernis el que ha adelantado la situación de la pareja gracias a sus investigaciones. La citada fuente asegura que el pasado mes de agosto (el programa se grabó en julio) les vieron por la calle y que en septiembre se fueron de viaje.

Como es obvio, Helena y Rodrigo no publicaron imágenes, de hecho es una exigencia por contrato, pero sus stories de Instagram constatan que ambos estuvieron en el mismo lugar, coincidiendo en tiempo y espacio. Otra pista más que no deja dudas.

Además, no se han caracterizado por ser muy discretos precisamente y, ya en octubre, subieron fotos en el mismo baño. Algo que la propia decoración confirma. En conclusión, Helena y Rodri seguirían y vivirían juntos a día de hoy.

En cuanto a sus tentadores, también hay bombazo. Según La Cuernis Olatz y Barranco están juntos. En agosto estuvieron de vacaciones en Mallorca y en Ibiza. Es más, en imágenes aparecían con el mismo colgante. Recientemente, se les ha visto juntos haciendo la compra y en hoteles.