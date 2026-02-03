Rodri ('La Isla de las Tentaciones 9') se pronuncia tras su arresto por presunto maltrato a Helena y lanza una advertencia

Rodrigo fue uno de los concursantes más polémicos de la última edición de 'La isla de las tentaciones'. Ahora que el reality ha llegado a su fin en Telecinco, el joven de 26 años, se encuentra en el ojo del huracán tras haber sido detenido por presuntos malos tratos a su expareja, Helena, con la que participó en el programa.

La detención se produjo el pasado 29 de enero, cuando fue arrestado y trasladado a dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial. Aunque el caso se está investigando, ya se han impuesto medidas cautelares, como una orden de alejamiento. Hay que recordar que en el reality, tanto Rodri como Helena cayeron en la tentación, y ambos se fueron de República Dominicana por separado.

Sin embargo, durante el reencuentro meses después, anunciaron su reconciliación, para sorpresa de todos, incluida de la presentadora, Sandra Barneda. Finalmente, en el debate final de 'La isla de las tentaciones 9', la joven decidía cortar todo vínculo con Rodri. Tras días en silencio, él se ha pronunciado a través de sus redes sociales sobre lo sucedido, dejando claro que, cuando pueda hablar, hablará.

"De momento me voy a mantener al margen porque es lo más inteligente y más en estos temas que son super delicados. Pero tranquilos que cuando pueda hablar, hablaré pero bien, porque tela marinera… Lo dicho, me voy a mantener al margen", ha empezado advirtiendo el joven, visiblemente enfadado.

Rodrigo carga contra la legislación española tras su detención

Acto seguido, Rodri cargaba duramente contra la legislación española, a la que acusaba de proteger siempre a la mujer: "Siendo hombre todo esto es una putada, y de eso se aprovechan lógicamente, porque en el país que vivimos las cosas son así". "De momento yo calladito, tranquilito y ya cuando esto pase, que pasará, ya daremos explicaciones", añade.

Tras explicar que se acababa de "cortar el pelo", Rodrigo anuncia que "mañana me voy de viaje, estaré unos días fuera de Madrid tranquilito y bueno mañana enseñaré donde voy. Hay que desconectar un poquito, disfrutar, estar tranquilo". A continuación se dirige a sus seguidores: "Os quiero mucho chicos, pasar un día estupendo y lo dicho que cuando se pueda hablar, tranquilos que hablaré" y hablaré bien".

Segundos después, en otro vídeo compartido en sus stories de Instagram, Rodri deja claro que él "está bien": "Para todo el mundo que pregunta si estoy bien, estoy bien". Acto seguido volvía a cargar contra la legislación española: "Esto no es un plato de gusto para nadie, y lógicamente de eso se aprovechan, pero yo tengo la conciencia tranquila. Hay muchos intereses detrás de todo esto, y ya hablaremos de todo".

"Pero a mí, sinceramente, me da igual. Porque sé que todo esto va a pasar, se va a desenmascarar toda esta mierda. Y al final todo se pondrá en su lugar. Tiempo al tiempo, tranquilos. Y no voy a decir nada más. Es la última historia que voy a hacer, de verdad, no preguntéis nada de esto porque no voy a dar más detalles de nada. Todo esto se tendrá que resolver, se resolverá y ya ahí hablaremos", sentencia el exconcursante de 'La isla de las tentaciones'.