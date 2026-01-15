Telecinco anuncia que emitirá el debate final de 'La Isla de las Tentaciones 9' de una forma no vista hasta ahora

Telecinco aprovechó la última entrega de 'La Isla de las Tentaciones: 4 meses después', que acogió el esperado reencuentro de Almudena y Darío y la participación de los tentadores Borja y Cristina, para anunciar 'El debate final de las tentaciones' y su fecha exacta.

Siguiendo el plan de emisión de los 28 capítulos ofrecidos, se dividirá en tres noches: lunes, martes y miércoles a las 21:45 horas. Esto es algo que no había sucedido hasta ahora pero que le permite a la cadena estirar una semana más el indiscutible éxito del reality.

En el caso del lunes 19, se tratará tan solo de un access prime time, pues a las 23:00 horas se ha fijado el lanzamiento de 'Casados a primera vista', nuevo reality de la cadena. De este modo, la idea es auspiciar ese estreno con un producto que garantiza alto poder de convocatoria.

Está por ver, sin embargo, qué sucederá el martes 20 y el miércoles 21 de enero, pues Telecinco aún no ha desvelado qué ofrecerá en prime time. Por tanto, existe la duda en torno a si esas dos últimas entregas del debate de 'La Isla de las Tentaciones' se extenderán hasta la franja del late night o no.

Es algo altamente probable teniendo en cuenta que son siete parejas las que tienen que pasar por plató, pero no se ha confirmado oficialmente. A la espera de que se concrete ese extremo, en la promo se ceban ya dos bombazos, una infidelidad, un affaire y muchos enfrentamientos.

Parece también que ese debate final será grabado y no en directo como en anteriores temporadas, pues se muestran imágenes del mismo en el spot y, además, una de las parejas, la formada por Juanpi y Sandra, estará en la casa de 'GH DÚO' desde este jueves.