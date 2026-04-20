'La Isla de las Tentaciones 10' expulsa a Nerea y José de forma disciplinaria, perdiendo así a su pareja más potente

Después de los numerosos incumplimientos por parte de varios concursantes en la última entrega, que acabó con Sandra Barneda expulsando tanto a Luis como a Cristian de la ceremonia de collares, la presentadora ha puesto los puntos sobre las íes a los concursantes en la entrega de 'La isla de las tentaciones 10' este lunes.

Así, Sandra ha irrumpido tanto en Villa Montaña como en Villa Deseo para comunicarles que el haberse saltado las normas de forma reiterada durante la ceremonia de collares iba a tener sus consecuencias: la puesta en marcha de la Audiencia de las Sombras.

Esta dinámica inédita hasta ahora en la historia de 'La isla de las tentaciones' en nuestro país suponía abrir una votación en la que los solteros y solteras iban a decidir qué pareja de participantes tenía que ser expulsada de manera inmediata y con carácter disciplinario del reality.

De esta forma, la pareja más votada por los solteros en Villa Deseo y por las solteras en Villa Playa tendría que dejar el programa y enfrentarse a la Hoguera de las Sombras, debiendo abandonar República Dominicana como sanción tras saltarse las reglas en la ceremonia de collares.

Las votaciones de los solteros:

Joan: Nerea y José

Luis: Nerea y José

Fran: Julia y Luis

Amar: Nerea y José

David: Nerea y José

Óscar: Nerea y José

Cristian: Ainhoa y Álex

Charly: Nerea y José

Sergio: Ainhoa y Álex

Carlos: Nerea y José

Las votaciones de las solteras:

Ainhoa: Nerea y José

María: Nerea y José

Jokebed: Nerea y José

Laura: Nerea y José

Claudia: Álex y Ainhoa

Fátima: Nerea y José

Lucía: Nerea y José

Nieves: Álex y Ainhoa

Andrea: Nerea y José

Shalim: Nerea y José

Finalmente, y por goleada, han sido José y Nerea los que han tenido que decir adiós a 'La isla de las tentaciones 10', siendo una de las parejas más explosivas del casting y que más momentazos había dado hasta ahora. Precisamente, los tentadores y tentadoras han llegado a la misma conclusión: la pareja sancionada tenía que ser Nerea y José por las faltas de respeto que ella ha tenido hacia todos.

Tras una tensa 'hoguera de las sombras', en la que ha quedado patente que la relación está fracturada, los dos han decidido marcharse de la isla juntos. Eso sí, con condiciones: Nerea ha prometido cambiar y trabajar sus celos e inseguridades. En cambio, José no confía nada en ese cambio.