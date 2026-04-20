'La Isla de las Tentaciones 10' gala 4 última hora en directo: La primera expulsión de la historia de una pareja tras la votación de los solteros

Atamán, al borde de un ataque de ansiedad

Atamán insiste en que se quiere ir de ‘La isla de las tentaciones’ y que no aguanta tras saber que su novia es la primera en caer en la tentación. Y al ver que está al borde del ataque de ansiedad, sus compañeros se lo llevan a la habitación. «No es la tuya tío», le dicen dejando claro que después de once años de relación está claro que ella no es la chica de su vida.

«Me estoy dando cuenta de que estoy super enamorado», reconoce el canario sobre su chica sin poder parar de llorar en su habitación.