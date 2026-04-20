'La Isla de las Tentaciones 10' gala 4 última hora en directo: La primera expulsión de la historia de una pareja tras la votación de los solteros

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Los chicos y las chicas disfrutan de sus primeras citas
Los chicos se olvidan de los malos rollos y disfrutan de sus primeras citas con sus solteras favoritos haciendo kayak. Mientras que las chicas disfrutan también de sus primeras citas con los solteros tirándose en tirolina.
Atamán, al borde de un ataque de ansiedad
Atamán insiste en que se quiere ir de ‘La isla de las tentaciones’ y que no aguanta tras saber que su novia es la primera en caer en la tentación. Y al ver que está al borde del ataque de ansiedad, sus compañeros se lo llevan a la habitación. «No es la tuya tío», le dicen dejando claro que después de once años de relación está claro que ella no es la chica de su vida.
«Me estoy dando cuenta de que estoy super enamorado», reconoce el canario sobre su chica sin poder parar de llorar en su habitación.
Leyla y David activan la luz de la tentación en Villa Montaña
Mientras Leyla y David hablan de cómo a ella le gustan los masajes en los pies, él no duda en decirle que le dará el masaje donde ella quiera.
Una conversación que activa la luz de la tentación en Villa Montaña donde Atamán descubre que es su novia quién lo ha activado. «Lo sabía», asegura él viniéndose abajo. Y sus compañeros no dudan en mostrarle su apoyo. «Sé fuerte», le pide José. «Eres oro», le dice su compañero tratando de animarle cuando el canario dice que se quiere ir del programa.
Álex se viene abajo al pensar en Ainhoa
Álex se viene abajo en Villa Montaña porque no está cómodo y le raya pensar que Ainhoa no lo está pasando bien. Tras verle mal, Lucía trata de acercarse a él y él le cuenta lo sucedido con Fátima.
«No me gusta mostrar cuando estoy mal pero me ha venido bien que Lucía venga a preguntarme porque me apoya y me siento bien con ella», asegura.
Julia asegura "que no he venido a tentarme"
Mientras Luis está rayado por lo que pueda pensar Julia y que le juegue una mala pasada su cabeza aunque él tiene claro que no ha hecho nada malo al darle la cita a Nieves, Julia asegura en Villa Deseo que no quiere jugar ni tentarse con nadie.
«No hemos venido a tentarnos sino a demostrar lo mucho que nos queremos. Y para eso no necesito tentarme», recalca Julia.
Álex y Fátima se enfrentan y rompen su tonteo
Álex pide hablar con Fátima para aclarar lo sucedido y los dos terminan enfrentándose. Él le deja claro que no le gustó nada lo que hizo con su novia y con el resto de chicas y que no le gusta como es su personalidad.
«Está claro que eres un niño, me lo has dejado clarísimo», le espeta ella después de sentirse rechazada por el único chico que le había dado una cita. Él sentencia que aunque ella era su prototipo fijo no le gusta como es y se alegra de que las chicas vetaran su cita porque no le apetece conocerla.
Christian se reprime y se niega a entrar a juegos
En Villa Montaña piden a Christian que se desate y que juegue pero él se niega y dice que prefiere estar de perfil bajo para no molestar a Mar después del desencuentro que tuvieron en la ceremonia de collares.
Fátima llama "gilipollas" a Álex
Fátima le pide bailar a Álex y como él le rechaza, la soltera no duda en estallar contra él. «Gilipollas», le suelta la tentadora. Mientras Álex confiesa que Fátima fue muy injusta con sus novias y las trató tan mal que no quiere estar cerca de ella.
Mientras en Villa Deseo, Ainhoa confiesa que le dolería mucho que Álex le de pie a Fátima a que pueda pasar algo y que incluso solo ver que habla con ella le molestaría por todo el daño que le ha hecho la soltera.
Nuevas fiestas en Villa Deseo y Villa Montaña
Tanto Villa Deseo como Villa Montaña disfrutan de nuevas fiestas. Tanto Luis como Julia aseguran querer pasar una buena fiesta y poder disfrutar de la noche tras despedirse bien.
Y vuelve a sonar la alarma en Villa Deseo después de que José y Claudia se acerquen más de la cuenta dejando descolocadas a las chicas. «Es imposible, no puedo», asegura Ainhoa. «Todas nos hemos quedado en shock», añade Nerea.
¡Arranca la cuarta entrega de 'La isla de las tentaciones 10'!
Y ahora si que sí arranca la cuarta entrega de ‘La isla de las tentaciones 10’. Tras un breve avance de todo lo que viviremos esta noche llega el momento de recordar todo lo que pasó el pasado miércoles con la ceremonia de collares y los primeros enfrentamientos.
Además Sandra Barneda no dudó en expulsar a Luis y Cristian y les llamó la atención amenazándoles con expulsarles del programa definitivamente. Además todos lloraron al despedirse por última vez con Cristian asegurando que quiere casarse con Mar.
Primeras citas oficiales y la luz de la tentación se activa por primera vez en la gala de esta noche de 'La Isla de las Tentaciones 10'
En el cuarto programa de ‘La Isla de las Tentaciones 10’ se iluminará por primera vez la luz de la tentación: un acercamiento de Leila con David durante una fiesta activará la alarma en Villa Playa, provocando la reacción inmediata de Atamán. En ese ambiente festivo, aflorarán nuevas tensiones, conexiones y sentimientos de añoranza.
Por otro lado, llegarán las primeras citas oficiales que disfrutarán todos los protagonistas excepto Ainhoa y Álex, tras ser los portadores del Collar de las Sombras. Los chicos disfrutarán de una experiencia en kayak a solas con sus solteras preferidas y las chicas volarán en tirolina junto a sus tentadores favoritos. Por último, dos nuevas fiestas temáticas -‘Los Vigilantes de la Playa’ en la villa de los chicos y ‘Alí Babá y los 40 ladrones’ en la de las chicas- elevarán la complicidad y la temperatura activando de nuevo las luces de la tentación.
Novedad histórica en la gala de hoy de 'La Isla de las Tentaciones 10': Primera expulsión de una pareja tras la votación de los solteros
Durante la cuarta gala de ‘La Isla de las Tentaciones’, por primera vez en la historia del formato en nuestro país, los solteros y solteras tendrán en su mano una decisión crucial, la expulsión definitiva de una de las parejas protagonistas.
Tras los reiterados incumplimientos de las normas por parte de las parejas y las diferentes advertencias recibidas, Sandra Barneda irrumpirá en ambas villas para comunicar una drástica consecuencia: la Audiencia de las Sombras, una votación en la que los tentadores de Villa Playa y Villa Deseo definirán qué pareja debe abandonar la experiencia. La pareja más votada se reencontrará en la Hoguera de las Sombras, donde deberá responder a la gran pregunta sobre cómo quieren abandonar el programa.
¿Quiénes son los cuatro solteros VIP de 'La Isla de las Tentaciones 10'?
A todos los solteros y solteras oficiales se se han sumado cuatro tentadores y tentadoras VIP muy conocidos por los seguidores de ‘La Isla de las Tentaciones’
LAS SOLTERAS VIP:
• Nieves Tristán (23 años). Creadora de contenido. Almería.
• Claudia Sánchez (27 años). Esteticista. Málaga.
LOS SOLTEROS VIP:
• David Vaquero (24 años). Influencer. Albacete.
• Óscar Ruiz (35 años). Empresario. Málaga.
Toda la información de los cuatro solteros y solteras VIP: https://eltelevisero.huffingtonpost.es/2026/04/la-isla-de-las-tentaciones-10-quienes-son-los-solteros-y-solteras-vip-con-dos-historicos-participantes/
¿Quiénes son los solteros y solteras de 'La Isla de las Tentaciones 10'?
Tras su primera semana en las paradisíacas playas de República Dominicana, las parejas conviven en lujosas villas junto a un grupo de solteros y solteras anónimos en ‘La Isla de las Tentaciones’:
LAS SOLTERAS:
• Andrea (20 años). Opositora a Mosso d’Esquadra. Lleida.
• Ainhoa (23 años). Azafata de vuelo / Au pair. Córdoba.
• Fátima (27 años). Higienista dental. Almería.
• Lucía (22 años). Dependienta. Málaga.
• Jokebed (23 años). Dependienta. Gerona.
• Shalim (23 años). Estudiante de Marketing. Gibraltar.
• María (21 años) y Laura (28 años). Granjeras. Granada.
LOS SOLTEROS:
• Joan (22 años). Estudiante de Seguridad Privada. Tarragona.
• Cristian (29 años). Camionero. Málaga.
• Luis (33 años). Empresario del sector de la suplementación deportiva. Gran Canaria.
• Fran (20 años). Futbolista. Valencia.
• Sergio (24 años). Contable. Málaga.
• Amar (28 años). Paracaidista. Cáceres.
• Charly (25 años). Dependiente de tienda deportiva. Alicante.
• Carlos (23 años). Opositor a bombero. Madrid.
Toda la información de los 16 solteros y solteras tentadores: https://eltelevisero.huffingtonpost.es/2026/03/es-oficial-la-lista-completa-de-la-isla-de-las-tentaciones-10-con-los-16-solteros-y-solteras-de-la-nueva-edicion/
¿Quiénes son las cinco parejas de participantes de la décima edición de 'La Isla de las Tentaciones'?
Las cinco parejas de participantes que protagonizan la décima edición de ‘La Isla de las Tentaciones’ son: Luis y Julia, Álex y Ainhoa, Jose y Nerea, Atamán y Leila y Christian y Mar.
¿Dónde ver y a qué hora se emite hoy lunes la Gala 4 de 'La Isla de las Tentaciones 10'?
‘La Isla de las Tentaciones 10’ conducida por Sandra Barneda emitirá una nueva gala este lunes, 20 de abril, y arrancará en el access prime time a partir de las 21:45 horas a través de Telecinco y Mediaset Infinity. Su duración se extenderá hasta el late night y está previsto que el cuarto programa acabe en torno a las 00:30 horas..
El cuarto programa de 'La Isla de las Tentaciones 10', hoy lunes 20 de abril en directo
¡Bienvenidos y bienvenidas a la retransmisión en vivo y en directo del programa de cuarto programa de ‘La Isla de las Tentaciones 10’! El reality afronta su segunda semana en la programación de Telecinco apenas tres meses después del final de su décima edición, y de nuevo con una triple entrega semanal -lunes, martes y miércoles-.
Antes te adelantamos en El Televisero todos los detalles para estar al día de esta nueva temporada, adelantarte a lo que va a ocurrir esta noche y además podrás seguir aquí el minuto a minuto del programa de hoy.
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