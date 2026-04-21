¿Quiénes son Lucas y Yuli, nueva pareja de 'La Isla de las Tentaciones' con un inicio insólito y un pasado en Mediaset?

Después del giro inesperado de 'La isla de las tentaciones 10' de este lunes con la expulsión de José y Nerea como resultado de la Audiencia de las Sombras tras la votación por primera vez en la historia de los solteros y solteras para decidir qué pareja debía abandonar el reality como sanción por haberse saltado continuamente las normas en la ceremonia de collares, este martes llegará una nueva pareja al reality.

Así, en la quinta entrega de 'La isla de las tentaciones 10' que Telecinco emite este martes a partir de las 21:45 horas asistiremos a la incorporación de Lucas y Yuli, la nueva pareja que llega a Villa Montaña y Villa Deseo respectivamente para ocupar los huecos que dejan José y Nerea.

Yuli Cagna (33 años, Chile) y Lucas Mera (29 años, Galicia) llegan a 'La isla de las tentaciones' para seguir ampliando su experiencia en televisión pues uno de ellos ya pasó previamente por la versión latinoamericana del reality que emitió Prime Video en 2024.

Así son Lucas y Yuli

Los nuevos participantes son creadores de contenido: ella tiene más de un millón de seguidores en Instagram y tres en TikTok; y él cuenta con cerca de 20.000 followers en Instagram y 10.000 en TikTok. Aunque ella es Argentina, se hizo muy conocida en Chile por su participación en 2016 en el reality '¿Volverías con tu ex?', que ganaron su exnovio, Luis Mateucci, y Oriana Marzoli.

Lucas y Yuli se conocieron hace un año, y aunque llevan poco tiempo, su amor fue a primera vista pues a las seis horas de conocerse él se tatuó la inicial de ella en la muñeca y a las 12 horas compró un anillo de compromiso, aunque tenía miedo de iniciar una nueva relación, ya que venía de una ruptura con otra mujer, con la que había estado diez años.

Al principio, ella viajó a Valencia para estar juntos y después ambos cruzaron el charco para tratar de consolidar su historia de amor. Después de que su historia no terminara de cuajar, Lucas decidió presentarse al casting de 'El loco amor', el reality de Mediaset Infinity que presentó Oriana Marzoli para tratar de conocer a Alexandra. Pero poco después, Yuli irrumpió en el reality y ambos retomaron su noviazgo.

Para Yuli ir a 'La isla de las tentaciones' no es algo nuevo pues ya participó en la versión latina en 2024 junto a su novio de entonces, José Manuel 'Mel' Alcalde. La pareja llevaba seis años juntos, pero tras el programa decidieron elegir un nuevo amor. Seis meses después, ambos continuaban con los tentadores que eligieron anteriormente.