Telecinco contraataca a 'La Revuelta' con esta promo tras cachondearse con Jesús Vázquez de las audiencias de 'Allá tú'

Telecinco ha sorprendido este miércoles al lanzar en antena una promoción en la que dispara un claro dardo a 'La Revuelta' de Broncano presumiendo de los datos de 'La isla de las tentaciones' y cómo el reality presentado por Sandra Barneda ganó en audiencia al programa de access prime time de La 1 en el duelo de este martes.

"Lo único que te puedo decir es que anoche 'La isla' superó a 'La Revuelta'. El amor lo vence todo", asegura la voz en off junto a un avance del último reencuentro protagonizado por Darío y Almudena justo con la llegada de Borja, el tentador favorito de ella. Así, Telecinco presume del 12,1% y 1.513.000 espectadores que marcó 'La isla de las tentaciones' frente al 11,4% y 1.425.000 seguidores que anotó el programa de La 1 con Jesús Vázquez de invitado.

Telecinco presume de datos con esta promo “Lo único que te puedo decir es que anoche #LaIslaDeLasTentaciones superó a #LaRevuelta” pic.twitter.com/R9T0hlBgnq — EliamSweet (@eliamsweet) January 14, 2026

Esta promo puede recordar a muchas de las que Telecinco lanzó en la etapa de Paolo Vasile, en las que se comparaba con Antena 3 y destrozaba a la cadena de Atresmedia con la equiparación de sus audiencias. Sin embargo, ahora llama la atención porque con esta administración liderada por Alessandro Salem se había apostado por huir de ello y por no entrar en batallas con el resto de cadenas.

Además, sorprende que el pasado año 'La isla de las tentaciones' fue todo un éxito con el fenómeno Montoya superando con creces a 'La Revuelta', pero jamás se hizo una promo parecida. Incluso hubo grandes guiños entre el reality de Telecinco y el programa de access de La 1 después de que Broncano llevara al público a una señora fan del reality de Sandra Barneda y luego fuera éste quien fichara a dicha mujer como colaboradora de 'El debate de las tentaciones'.

Por si fuera poco, choca que Telecinco se envalentone a la hora de celebrar que es segunda opción en el access prime time, pues pierde ante 'El Hormiguero', su verdadero rival. Y todo, teniendo en cuenta, además, la grave crisis de audiencia que atraviesa la cadena, que es superada cada día por Antena 3 y La 1.

Lo que se vio en 'La Revuelta' sobre '¡Allá tú!', el posible origen de la promo

De los pocos invitados que se atreve a enseñar la galería del móvil sin dudar un segundo #LaRevuelta @_JesusVazquez_ pic.twitter.com/HnvEzWjVbQ — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) January 13, 2026

Sin embargo, esta promo llega justo después del momento que se vivió este martes en 'La Revuelta' con Jesús Vázquez mostrando a cámara la captura de la audiencia del regreso de '¡Allá tú!' con Juanra Bonet y que mostraba cómo el concurso se hundió en su vuelta a Telecinco con un pobre 7,5%. "Esa no, que eso es recochineo, por favor no. Eso me hunde, no me lo hagas por favor", le pedía Jesús Vázquez a Broncano. "Qué os vaya muy bien, ánimo. Lo digo en serio porque yo amo ese programa, me ha dado la vida. Parte de mi carrera es gracias a ese programa, he aprendido mucho", concluía el presentador.

Una broma de 'La revuelta' que parece haber molestado a Mediaset, y más después de los ataques que está lanzando Jesús Vázquez contra la que ha sido su empresa durante casi 25 años, asegurando abiertamente que sentía "infravalorado". Como curiosidad, la promo de la audiencia de 'La isla de las tentaciones' superando a 'La Revuelta' se ha emitido justo después del anuncio de Jazztel que protagoniza el propio presentador gallego.