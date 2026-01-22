RTVE sufre la caída de 'La Revuelta' a mínimo de audiencia y 'Tentaciones' arrasa doblando a sus rivales en su cierre definitivo

'El Hormiguero' y 'La Isla de las Tentaciones 9' se repartieron la noche en audiencias este miércoles 21 de enero. El programa de Pablo Motos lideró el access con gran ventaja sobre 'La Revuelta' y el reality de Telecinco se hizo con el control del resto de la velada, despidiéndose por todo lo alto con su debate final.

En primer lugar, el formato de Antena 3, que contó con la visita de Paco León y Carmen Machi, registró un 13,7% de cuota y más 1,7 millones de espectadores de media. Se impuso en casi cinco puntos al espacio de David Broncano, que marcó un escueto 9% y reunió a 1,1 millones de seguidores.

LÍDER ABSOLUTO @El_Hormiguero en A3 con un 13.7% de share y una media de 1.759.000 espectadores



🐜 Aporta el 11.7% del dato del canal



🐜 Más de 4.1 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/G2jmdjb85Q — Dos30' (@Dos30TV) January 22, 2026

Con Romeo Santos y Prince Royce como principales invitados, 'La Revuelta' cayó a mínimo de temporada, pues se trató del peor dato del presente curso y, para ser más exactos, desde julio de 2025. Fue tercera opción del público ya que el debate final de 'La Isla de las Tentaciones' también le superó en casi un punto (9,9% y 1,3 millones).

No obstante, donde destacó especialmente el programa conducido por Sandra Barneda fue en el 'prime time' y en late night. La última parte de 'El debate final de las tentaciones', que se vertebró fundamentalmente en el reencuentro de Darío y Almudena y sus tentadores Cristina y Borja, arrasó con un contundente 16,7% de share y más de un millón de espectadores.

Prácticamente duplicó a la competencia, a la que dejó por debajo de los dos dígitos: la película 'Jefa por accidente' con Jennifer López anotó un 9,3% y 675 mil espectadores en La 1 de TVE y la tercera entrega de 'Nos vamos de madre' con Roberto Leal y su madre se desplomó a un 8,9% y 684.000 en Antena 3. En estricta competencia, 'LIDLT' aventajó en 8,4 y 7,6 puntos a sus rivales.

La última noche de #TentacionesDBTFinal en @telecincoes casi dobla a la competencia al firmar un 16.7%, 1.007.000, 2.408.000 espectadores únicos y 41.8% de FIDELIDAD



🐍 19% en el TC



🍎 El #Express es 2ª opción con un 9.9% y 1.273.000#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/khwc8MOXNs — Dos30' (@Dos30TV) January 22, 2026

Así, 'La Isla de las Tentaciones' echó el cierre definitivamente en Telecinco con un excelente resultado que puso el broche de oro a una novena temporada que ha vuelto a hacer historia. Con una media del 16,2% y 1.311.000 espectadores en sus 12 emisiones en prime time, se ha situado como la segunda edición con mejor share desde el año 2021.