'Valle Salvaje', avance semanal del 29 de junio al 3 de julio: Victoria, en jaque, y su posible crimen en TVE

La próxima semana, 'Valle Salvaje' volverá a desaparecer de la parrilla de tarde de La 1. Por lo pronto, la ficción faltará a su cita el lunes 29 de junio por la emisión del partido entre Brasil-Japón de los dieciseisavos de final del Mundial que la cadena retransmitirá a partir de las 19:00 horas con un programa especial previo.

Asimismo, a falta de confirmación oficial, todo apunta a que sucederá lo mismo el próximo miércoles 1 de julio pues lo esperable es que La 1 retransmita el partido entre Inglaterra-RD Congo, que comenzará también a las 19:00 horas.

A la espera de conocer qué días se emitirá 'Valle Salvaje' y qué días faltará a su cita con la audiencia, en El Televisero te avanzamos algunas de las tramas que veremos en la serie protagonizada por Loren Mairena, Marco Pernas y José Manuel Seda la próxima semana:

Avance semanal de 'Valle Salvaje'

Esta semana en 'Valle Salvaje', Enriqueta presionará a Braulio para que conquiste a Manuela cuanto antes. Harta de esperar el cobro de su deuda, expondrá a don Hernando una nueva idea para saldarla que al marqués le parece intolerable.

Victoria, por su parte, arremete contra Mercedes por no alertar a su aliado de la diócesis, pero Dámaso señala a Hernando como culpable. Y este, implacable, pide a Aurelio el castigo máximo para la Salcedo. Lo que provocará que Dámaso decida tomar medidas en el asunto.

Victoria está acorralada, pero, decidida a todo, ordena a Benigna el peor crimen de todos… ¿Ha llegado el final de Matilde?