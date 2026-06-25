'Valle Salvaje', avance capítulo 440 del viernes 25 de junio en RTVE: el hallazgo de Luisa y Bárbara que da un vuelco a todo

Después de regresar a la normalidad tras su parón en la emisión el lunes por el Mundial, La 1 sigue ofreciendo nuevos capítulos de 'Valle Salvaje' cada día en su horario habitual justo después de 'Directo al grano' a partir de las 17:45 horas.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Rafael se encara con Leonor y le recuerda que le dejó bien claro que su hermana Rosalía jamás podría volver a coger a su hija y que no le va a temblar el pulso porque la niña es sagrada.

Tras ello, Leonor no duda en hablar con su hermana y le echa la bronca por ser incapaz de asumir sus errores y poner a las dos en peligro con sus movimientos.

Manuela también le deja las cosas claras a Braulio y le advierte de que lo mejor es que en el futuro se traten como dos personas que se han conocido por casualidad. Mientras, don Hernando le pide a su hija que se quede con él en el Valle.

Dámaso irrumpe en la Casa Grande y se enfrenta con don Hernando y José Luis por haber convocado ellos al obispo. Por su parte, don Aurelio le confiesa a Victoria que los testimonios que ha recabado y los indicios que ha reunido apuntan a que alguien se aprovechó de la buena voluntad de otro semejante.

Por último, un hallazgo de Luisa, Bárbara y Leonor lo cambia todo.

Don Hernando y su hija Manuela en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', tanto Bárbara como Rafael se mostraban muy preocupados por el estado de Victoria después de que el obispo le haya hecho pasar una noche a la intemperie. Pero don Hernando aseguraba a Rafael que es una mujer fuerte y don Aurelio advertía al duque de que no debería oponerse a su voluntad.

Y el hecho de que Rafael sea capaz de desafiar la voluntad de don Aurelio, provocaba que Victoria se quedara con la boca abierta por esa inesperada defensa.

Enriqueta le dejaba caer a don Hernando que la familia que tenga la suerte de emparentarse con su hijo será muy afortunada. Y Braulio no dudaba en decirle a su madre que su plan de emparejarle con Manuela va a ser un fracaso. Mientras, Manuela hablaba con Bárbara sobre su hermano Leonardo.

Por su parte, Atanasio le dejaba claro a Benigna que si le ocurre algo malo a Matilde será culpa suya y que no va a esperar a la providencia.

En cuanto a Martín, el joven se desahogaba con Leonor y ésta lo animaba a sincerarse con Pepa. Es ahora o nunca.