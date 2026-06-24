'Valle Salvaje', avance capítulo 439 del jueves 25 de junio en RTVE: El giro con Victoria por una inesperada defensa

Tras regresar a la normalidad después de su parón en la emisión el lunes por el Mundial, La 1 sigue ofreciendo nuevos capítulos de 'Valle Salvaje' cada día en su horario habitual justo después de 'Directo al grano' a partir de las 17:45 horas.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', tanto Bárbara como Rafael se muestran muy preocupados por el estado de Victoria después de que el obispo le haya hecho pasar una noche a la intemperie. Pero don Hernando asegura a Rafael que es una mujer fuerte y don Aurelio advierte al duque de que no debería oponerse a su voluntad.

Y el hecho de que Rafael sea capaz de desafiar la voluntad de don Aurelio, provoca que Victoria se quede con la boca abierta por esa inesperada defensa.

Enriqueta le deja caer a don Hernando que la familia que tenga la suerte de emparentarse con su hijo será muy afortunada. Y Braulio no duda en decirle a su madre que su plan de emparejarle con Manuela va a ser un fracaso. Mientras, Manuela habla con Bárbara sobre su hermano Leonardo.

Por su parte, Atanasio le deja claro a Benigna que si le ocurre algo malo a Matilde será culpa suya y que no va a esperar a la providencia.

En cuanto a Martín, el joven se desahoga con Leonor y ésta lo anima a sincerarse con Pepa. Es ahora o nunca.

Bárbara y Luisa en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', don Hernando avisaba a José Luis de que están a punto de hundir definitivamente a Dámaso y a Victoria y que tras ello podrán recuperar su ducado. Y don Hernando advertía a Rafael de que no debería enfrentarse con el obispo.

Precisamente, Don Aurelio imponía a Victoria un castigo público que conmocionaba a todo el Valle y parece que nada ni nadie podrá impedirlo.

Braulio le confesaba a su primo Alejo que Manuela le gusta de verdad y le pedía ayuda para que pueda conquistarla y le corresponda. Tras ello, Alejo trataba de hacer ver a la joven lo valiente que es su primo.

Atanasio le dejaba claro a Benigna que quiere confiar en ella pero que Matilde habla cada día a su bebé y que teme que tal vez ese niño nunca existe y su sueño se esfume. Y después, Matilde le preguntaba a la mujer si era tan nocivo para su salud que siguiera tomando el bebedizo. Tras ello, Matilde sufría un desvanecimiento.

Pepa y Martín paseaban por el bosque y la doncella le agradecía al lacayo que esté a su lado siempre. Y finalmente, Luisa advertía a Rafael sobre Rosalía.