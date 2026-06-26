'Valle Salvaje', avance capítulo 440 que TVE pospone al martes 30 de junio: el mayor castigo para Victoria y el secuestro de María

'Valle Salvaje' volverá a faltar a su cita con la audiencia el próximo lunes 29 de junio al igual que 'La Promesa' y los magacines 'Malas Lenguas' y 'Aquí la tierra' debido a la emisión del partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Japón, que comenzará a las 19:00 horas, con un previo justo delante.

De esta manera, el capítulo 440 de 'Valle Salvaje' se pospondrá al martes 30 de junio en su horario habitual tras 'Directo al grano'. En dicho episodio, Don Aurelio informa a Victoria de que en los próximos días será conducida al tribunal donde será juzgada. Y don Hernando le dice al obispo que tanto él como José Luis quieren el mayor de los castigos para la mujer.

Enriqueta le dice a Braulio que tiene que sorprender a Manuela con algo bonito y caro para conquistarla definitivamente. Mientras, la joven le deja claro a Braulio que la próxima vez tendrá que tirarla de unas escaleras más altas o empujarla más fuerte si lo que quiere es retenerla más tiempo.

Francisco asegura que su boda con Pepa será la mejor de todas las que se han celebrado en el Valle mientras Martín le asegura a la doncella que él es incapaz de olvidarse de su historia de amor.

Bárbara y Luisa advierten de que tienen que dar la voz de alarma para que busquen a Rosalía y a María tras su secuestro pero Leonor trata de impedirlo. Por su parte, Rosalía asegura a María que nada ni nadie volverá a separarlas.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Rafael se encaraba con Leonor y le recordaba que le dejó bien claro que su hermana Rosalía jamás podría volver a coger a su hija y que no le va a temblar el pulso porque la niña es sagrada.

Tras ello, Leonor no dudaba en hablar con su hermana y le echaba la bronca por ser incapaz de asumir sus errores y poner a las dos en peligro con sus movimientos.

Manuela también le dejaba las cosas claras a Braulio y le advertía de que lo mejor es que en el futuro se traten como dos personas que se han conocido por casualidad. Mientras, don Hernando le pedía a su hija que se quede con él en el Valle.

Dámaso irrumpía en la Casa Grande y se enfrenta con don Hernando y José Luis por haber convocado ellos al obispo. Por su parte, don Aurelio le confesaba a Victoria que los testimonios que ha recabado y los indicios que ha reunido apuntan a que alguien se aprovechó de la buena voluntad de otro semejante.

Por último, Luisa, Bárbara y Leonor descubrían que Rosalía se había llevado a María dando un vuelco a todo.