La despedida de un destacado rostro de 'Noticias Cuatro' e 'Informativos Telecinco': "Mi corazón nunca dejará de ser Mediaset"

En junio de 2025, Mediaset fichó a Gabriel García Valcárcel como hombre del tiempo para Telecinco y Cuatro. Ahora, un año después, el meteorólogo ha dicho adiós a su periplo en el grupo de televisión italiano, tal y como ha anunciado él mismo a través de un emotivo post publicado en su perfil de Instagram.

"Irse de un sitio en el que estás bien es difícil, pero irse de uno en el que estás como en el paraíso y rodeado de los mejores es aún más complicado", ha empezado diciendo el presentador de 'El Tiempo'. "Me voy contento porque he disfrutado en este último año de experiencias que jamás hubiera imaginado y pudiendo probar todo tipo de formato, pero también me voy con el corazón encogido por perder a lo que he sentido como una familia en ese equipazo de 'Noticias Cuatro' e 'Informativos Telecinco'. No hay palabras para describir lo feliz que he sido con vosotros", confiesa.

Un año que para Gabriel ha sido muy gratificante. Por eso no duda en agradecer a quienes le han dado esta gran oportunidad profesional: "Lo único que puedo decir es GRACIAS. Gracias a Meteoralia, gracias a mis compis de la meteo, gracias a Mediaset, gracias a realizadores, técnicos, maquillaje, peluquería, gracias a Unicorn, gracias a Cuarzo… Gracias. Mi corazón nunca dejará de ser Mediaset. Nos vemos pronto", concluye el meteorólogo.

Un año presentando el tiempo en Mediaset, pero con una gran carrera a sus espaldas

Gabriel García Valcárcel, natura de Gijón (Asturias) estudió Geografía y Ordenación del Territorio en la Universidad de Oviedo. Posteriormente cursó el Máster en formación del profesorado de ESO, Bachillerato y FP. También hizo un Máster en Climatología Aplicada y Medios de Comunicación en la Universidad de Barcelona. Fue hace un año, en junio de 2025, cuando fichó por Mediaset para presentar 'El Tiempo' en sus dos principales canales, Telecinco y Cuatro.

Pero antes de dar el salto a la televisión, trabajó en el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, que compaginó con sus colaboraciones en la Cadena SER, Radio Barcelona, RTPA y Meteocat. Durante dos años, también fue redactor de 'Aquí la Tierra', en TVE, lo que supuso su incursión en el mundo televisivo. Se desconoce cuáles son sus planes profesionales ahora que ha dicho adiós a Mediaset.