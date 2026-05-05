Estupor absoluto con el grave gazapo geográfico de 'Noticias Cuatro' en este mapa sobre Canarias

Ni es la primera vez ni seguramente será la última que un informativo o programa comete un garrafal error geográfico. El último en hacerlo ha sido 'Noticias Cuatro' al confundir la isla de La Palma con Las Palmas de Gran Canaria al abordar el dispositivo de seguridad previsto para la visita del Papa a España.

Así, el informativo que conducen Diego Losada y Mónica Sanz en las noches de Cuatro se encuentra en boca de todos después de que muchos canarios hayan alzado la voz contra este grave fallo que no ha pasado desapercibido y que ha indignado a muchos.

En el mapa, 'Noticias Cuatro' explicaba cómo el Papa León XIV visitará Madrid, Barcelona, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. El problema llegaba cuando se situaba a Las Palmas en la isla de La Palma. Una confusión habitual entre la denominación de la isla bonita y la capital de Gran Canaria que al tratarse de un informativo es mucho más flagrante.

Como era de esperar, este error entre lo que se quería mostrar (Las Palmas de Gran Canaria) y lo que se veía en el mapa hizo que el actor canario Adrián Rosales no dudara en alzar la voz provocando que muchos se unieran a las críticas al informativo de Cuatro.

"Unos lumbreras", "Periodismo del bueno" o "Qué vergüenza" son algunos de los comentarios que se pudieron leer en "X" demostrando la indignación hacia este gazapo de 'Noticias Cuatro'.

Qué bonito mapa de Las Palmas en Cuatro 😂 pic.twitter.com/Sl7bVJ6fep — Adrián Rosales (@actoradrianrdc) May 4, 2026

Pues ya se ha corrido la voz de que @PremiosTolete está de vuelta y salen los toletes a escena. Ay @cuatro, no me sean toletes y no me confundan La Palma con Las Palmas de GC, carajo. pic.twitter.com/uLmDtVPCyc — Mikel Prat 🐦 (@mikelprat) May 5, 2026

Es tan frecuente que confundan Las Palmas con La Palma que ya ni te genera sorpresa.



A mi todavía me siguen preguntando de qué parte de "Gran Canarias" soy 🙂 https://t.co/g1Gn7dgYQS — Marcos Arbelo 🇮🇨 (@marcos_arbelo) May 5, 2026

Unos "lumbreras" estos de la Cuatro...

Nos cambian de Provincia y de Isla, confundiendo Gran Canaria con La Palma, aparte que nuestra ciudad es Las Palmas de Gran Canaria...

Lo sorprendente, es que los dos presentadores ni se inmutan..., ojo, se les supone cierta preparación... https://t.co/zjtE4YiXt8 — Juanpe_canario del montón y voz crítica (@JuanPe_gd) May 4, 2026

Periodismo del bueno en @cuatro



Son los mismos que informan de política, economía, etc.



Cómo para fiarse https://t.co/sML4WlfWZx — Nau_Magec (@Nau_Magec) May 5, 2026

Lo voy a decir por última vez!!!!



Islas Canarias

Gran Canaria: Isla

Las Palmas de Gran Canaria: capital de Gran Canaria

Las Palmas: Provincia

La Palma: otra isla



Q no es tan difícil carajo https://t.co/GiMwfztAtB — GUANAC IGUANIRA (@GUANACTIGOTAN) May 5, 2026

¿En esa redacción nadie se dio cuenta? 🤦🏻‍♂️ https://t.co/WUr9Bgj5v1 — Michael 🇮🇨 (@vldmichael) May 5, 2026

Vergüenza... No se fijan en las cosas, lo raro es que no hayan puesto a Palma de Mallorca... 😂😂😂 https://t.co/jshSkGcy4y — Juan J. Pérez Monzón (@jjperezmonzon) May 5, 2026

Por favor, decidme que es un fake.



🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ https://t.co/asJMqyy2TD — Margot Martín 🎧(@El_Recuento) 🎤 (@El_Recuento) May 5, 2026