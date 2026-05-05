Estupor absoluto con el grave gazapo geográfico de 'Noticias Cuatro' en este mapa sobre Canarias

Ni es la primera vez ni seguramente será la última que un informativo o programa comete un garrafal error geográfico. El último en hacerlo ha sido 'Noticias Cuatro' al confundir la isla de La Palma con Las Palmas de Gran Canaria al abordar el dispositivo de seguridad previsto para la visita del Papa a España.
Así, el informativo que conducen Diego Losada y Mónica Sanz en las noches de Cuatro se encuentra en boca de todos después de que muchos canarios hayan alzado la voz contra este grave fallo que no ha pasado desapercibido y que ha indignado a muchos.
En el mapa, 'Noticias Cuatro' explicaba cómo el Papa León XIV visitará Madrid, Barcelona, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. El problema llegaba cuando se situaba a Las Palmas en la isla de La Palma. Una confusión habitual entre la denominación de la isla bonita y la capital de Gran Canaria que al tratarse de un informativo es mucho más flagrante.
Como era de esperar, este error entre lo que se quería mostrar (Las Palmas de Gran Canaria) y lo que se veía en el mapa hizo que el actor canario Adrián Rosales no dudara en alzar la voz provocando que muchos se unieran a las críticas al informativo de Cuatro.
"Unos lumbreras", "Periodismo del bueno" o "Qué vergüenza" son algunos de los comentarios que se pudieron leer en "X" demostrando la indignación hacia este gazapo de 'Noticias Cuatro'.
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