'Malas Lenguas' anota un máximo de audiencia e Intxaurrondo se dispara en RTVE y La Sexta cierra un día de récord

La actualidad internacional, marcada por el 'No a la guerra' de Pedro Sánchez a Donald Trump y el conflicto comercial que podría desatarse entre España y Estados Unidos, acaparó la atención de los telespectadores y propició varios récords de audiencia en informativos y programas de infotaiment.
Para empezar, destacamos el máximo histórico de 'Malas Lenguas' en La 2 de RTVE. Con un gran 8,3% de share, el espacio conducido por Jesús Cintora alcanzó su récord en cuota en la cadena secundaria de la corporación y su segunda entrega más vista con 646.000 seguidores. Se situó casi cinco puntos por encima de la media diaria del canal (3,5%). Posteriormente, en su salto a La 1, firmó un notable 12,2% de share y más de 1,1 millones de espectadores.
Resaltables fueron también los registros de 'La hora de La 1' con Silvia Intxaurrondo, que obtuvo un desorbitado 22,5% y más de medio millón de televidentes en La 1. Se trató de su segundo mejor resultado de la temporada. Con la suma del Canal 24 horas (3,4%) el dato se elevó a un espectacular 25,9%. Y ojo, que marcó cifras apabullantes en tres mercados principalmente: 32,6% en Madrid, 28% en Aragón y 27,8% en Galicia.
Eso en RTVE. En el caso de La Sexta, tanto 'Al Rojo Vivo' como el especial de 'El Objetivo' batieron récords de temporada. El magacín comandado por Antonio García Ferreras cosechó un 10,2% y 409.000 televidentes. Fue el mayor registro del presente curso. Además, impulsó a 'La Sexta Noticias' a récord con un fabuloso 10,4% de share y 881.000 fieles (segunda mejor marca).
Por la noche, la entrega especial de 'El Objetivo' con Ana Pastor consiguió su índice de share más alto desde su cobertura de la DANA de Valencia en 2024 con un 8,6% y 525.000 espectadores. Antes, 'El Intermedio' de El Gran Wyoming promedió un 7,5% y 1.010.000, siendo así la segunda emisión más vista de la temporada. Todos estos récords contribuyeron a que La Sexta cerrara el mejor día del curso con un excelente 7,3%.
Y en lo que respecta a Mediaset, el titular se lo llevó 'Noticias Cuatro 1', que se disparo al dato más alto de su actual etapa con un 10,4% y 766.000 espectadores. Por primera vez, rebaso la barrera del 10% de share y es su mejor resultado desde 2019. Lideraron en el target comercial con un 14,6% y en el segmento de población de 25 a 44 años con un 13%. El informativo de Alba Lago estuvo precedido por el buen 8,9%, segundo mejor registro histórico, de 'En boca de todos' con Nacho Abad.
Por último, 'Horizonte' afrontó su mejor access desde que se transformó en un programa diario hace más de un mes. El formato capitaneado por Iker Jiménez y Carmen Porter obtuvo un 8,5% de cuota de pantalla y congregó a 1.114.000 espectadores.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram
Sobre la firma
Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.