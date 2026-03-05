'Malas Lenguas' anota un máximo de audiencia e Intxaurrondo se dispara en RTVE y La Sexta cierra un día de récord

La actualidad internacional, marcada por el 'No a la guerra' de Pedro Sánchez a Donald Trump y el conflicto comercial que podría desatarse entre España y Estados Unidos, acaparó la atención de los telespectadores y propició varios récords de audiencia en informativos y programas de infotaiment.

Para empezar, destacamos el máximo histórico de 'Malas Lenguas' en La 2 de RTVE. Con un gran 8,3% de share, el espacio conducido por Jesús Cintora alcanzó su récord en cuota en la cadena secundaria de la corporación y su segunda entrega más vista con 646.000 seguidores. Se situó casi cinco puntos por encima de la media diaria del canal (3,5%). Posteriormente, en su salto a La 1, firmó un notable 12,2% de share y más de 1,1 millones de espectadores.

MÁXIMO HISTÓRICO de #MalasLenguas en @la2_tve al registrar un 8.3% de share y una media de 646.000 espectadores



👅 Y en la tarde de @la1_tve alcanza un fantástico 12.2% de share con una media de 1.107.000 espectadores#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/b1LO8vhAU4 — Dos30' (@Dos30TV) March 5, 2026

Resaltables fueron también los registros de 'La hora de La 1' con Silvia Intxaurrondo, que obtuvo un desorbitado 22,5% y más de medio millón de televidentes en La 1. Se trató de su segundo mejor resultado de la temporada. Con la suma del Canal 24 horas (3,4%) el dato se elevó a un espectacular 25,9%. Y ojo, que marcó cifras apabullantes en tres mercados principalmente: 32,6% en Madrid, 28% en Aragón y 27,8% en Galicia.

LÍDER @LaHoraTVE con un 22.5% de share y una media de 503.000 espectadores en @la1_tve



➡️ SEGUNDO MEJOR DATO DE TEMPORADA



➡️ Más de 1.8 millones de espectadores únicos



➡️ Y suma un 3.4% en el Canal 24 Horas#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/Wm9fK8RAtO — Dos30' (@Dos30TV) March 5, 2026

Eso en RTVE. En el caso de La Sexta, tanto 'Al Rojo Vivo' como el especial de 'El Objetivo' batieron récords de temporada. El magacín comandado por Antonio García Ferreras cosechó un 10,2% y 409.000 televidentes. Fue el mayor registro del presente curso. Además, impulsó a 'La Sexta Noticias' a récord con un fabuloso 10,4% de share y 881.000 fieles (segunda mejor marca).

¡DATAZO! MÁXIMO DE TEMPORADA DE @DebatAlRojoVivo en la mañana de @laSextaTV



🟢 Alcanza un 10.2% de share y una media de 409.000 espectadores



🟢 Más de 2.3 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/SZCHdmnOiS — Dos30' (@Dos30TV) March 5, 2026

Por la noche, la entrega especial de 'El Objetivo' con Ana Pastor consiguió su índice de share más alto desde su cobertura de la DANA de Valencia en 2024 con un 8,6% y 525.000 espectadores. Antes, 'El Intermedio' de El Gran Wyoming promedió un 7,5% y 1.010.000, siendo así la segunda emisión más vista de la temporada. Todos estos récords contribuyeron a que La Sexta cerrara el mejor día del curso con un excelente 7,3%.

Gran dato del especial #ObjetivoGuerra con @_anapastor_ al registrar un 8.6% de share y una media de 525.000 espectadores



🟢 Más de 2.4 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/k6mdyCZngE — Dos30' (@Dos30TV) March 5, 2026

Y en lo que respecta a Mediaset, el titular se lo llevó 'Noticias Cuatro 1', que se disparo al dato más alto de su actual etapa con un 10,4% y 766.000 espectadores. Por primera vez, rebaso la barrera del 10% de share y es su mejor resultado desde 2019. Lideraron en el target comercial con un 14,6% y en el segmento de población de 25 a 44 años con un 13%. El informativo de Alba Lago estuvo precedido por el buen 8,9%, segundo mejor registro histórico, de 'En boca de todos' con Nacho Abad.

MÁXIMO HISTÓRICO para #NoticiasCuatro1 con un gran 10.4% de cuota, 766.000 y 1.331.000 espectadores únicos



🔴 LÍDER en el TC con un 14.6%



🔴 LÍDER de 25 a 44 años con un 13%#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/xUI713U13R — Dos30' (@Dos30TV) March 5, 2026

Por último, 'Horizonte' afrontó su mejor access desde que se transformó en un programa diario hace más de un mes. El formato capitaneado por Iker Jiménez y Carmen Porter obtuvo un 8,5% de cuota de pantalla y congregó a 1.114.000 espectadores.