'Noticias Cuatro' arranca su nueva etapa desde el plató de 'Informativos Telecinco': Así ha sido la transición

Mediaset ha entrado de lleno en el 2026 impulsando su nueva etapa de reestructuración y máxima optimización de los recursos, lo que se ha traducido en la desaparición del plató de 'Noticias Cuatro'. Así, el informativo ha arrancado su nueva etapa este lunes 9 de febrero, emitiendo en directo desde el set habitual de 'Informativos Telecinco', con quien también ha fusionado su redacción.

Alba Lago ha sido la primera en "estrenar" el nuevo escenario desde el que informa a los espectadores de Cuatro a partir de este lunes, el cuál se ha adaptado para respetar los colores corporativos del informativo, conservando los mismos planos e incluso la mesa que solía ocupar en el ya desmantelado plató. Una estrategia que pretende reducir el impacto en los espectadores al mínimo, evitando que haya sensación de cambio pese al "terremoto" que ha supuesto esta reestructuración.

Al igual que en la antigua ubicación de 'Noticias Cuatro', y diferenciándose de la disposición de 'Informativos Telecinco', los presentadores se quedan a un lado de la mesa para narrar determinadas piezas, utilizando la gran pantalla que envuelve el plató como principal apoyo. Y es que, por el momento, parece que Mediaset ha conseguido respetar la identidad del formato sin que el cambio de estudio le afecte.

Entre 'Informativos Telecinco' y 'Noticias Cuatro', la principal diferencia reside en la mesa desde la que sus presentadores narran los sucesos de actualidad. Al igual que Alba Lago, Diego Losada y Mónica Sanz volvieron a tomar el estudio anteriormente reservado para Telecinco durante la edición nocturna del informativo, respetando también la misma estructura que seguían en el anterior set.

Cabe destacar que tras su mudanza también se han preservado las intervenciones de prescriptores o expertos en plató que, al igual que en el set de 'Noticias Cuatro', se colocan frente a la gran pantalla y de forma paralela al dúo de presentadores para aportar contexto sobre ciertos temas más complejos o desgranar algún tema de actualidad con mayor profundidad.

Así, el hueco habitual de los presentadores continúa ubicándose en el flanco derecho del plano, donde tanto en 'Informativos Telecinco' como en 'Noticias Cuatro' se encuentra la mesa central. Lo cual no impide a los presentadores de Cuatro desplazarse a la zona izquierda del estudio o al centro cuando una pieza lo requiera.

Por otro lado, en este nuevo espacio cuentan con una cámara móvil, una minicámara suspendida (Spidercam), tres pantallas colgantes verticales, una pantalla curva envolvente y cuatro sets.