Mediaset confirma la unificación de 'Informativos Telecinco' y 'Noticias Cuatro': Así será su reestructuración sin despidos

Justo cuando se cumplen dos años de la nueva etapa de 'Informativos Telecinco' tras la llegada de Francisco Moreno y Carlos Franganillo a la dirección y el regreso de 'Noticias Cuatro', Mediaset unificará sus redacciones y utilizará el mismo plató para todos los informativos a partir del próximo lunes 9 de febrero.

Mediaset vende esta reformulación como un proceso de transformación de su área de Informativos para adaptarse a un ecosistema audiovisual en constante cambio, marcado por la fragmentación de audiencias, la convivencia con nuevas ventanas de consumo y la evolución en la manera en que los espectadores se informan.

Así, este martes, Francisco Moreno, el director de informativos de Mediaset España ha aclarado todos los detalles de este proceso en un encuentro informativo, en el que ha estado presente El Televisero. El directivo defiende que se trata de crear "una nueva estructura" con el objetivo de ser "eficientes" y "optimizar recursos".

Eso sí, Francisco Moreno ha querido dejar claro por un lado que este proceso de unificación del plató de 'Informativos Telecinco' y 'Noticias Cuatro' no llevará consigo ningún tipo de despido como se ha podido rumorear en los últimos días. "No hay recortes previstos. En absoluto va a haber ningún tipo de recorte en lo que es la redacción central", ha recalcado el máximo responsable de los informativos de Mediaset.

Además, Francisco Moreno también asegura que "el espectador no va a percibir ninguna mezcla ni cambio". En este sentido, han dejado claro que los presentadores de 'Noticias Cuatro' y los de 'Informativos Telecinco' seguirán siendo los mismos y ambos contarán también con sus propios prescriptores y reporteros.

Por otro lado, Francisco Moreno ha defendido que tanto 'Noticias Cuatro' como 'Informativos Telecinco' seguirán teniendo la misma línea editorial que hasta ahora. "Hace dos años cuando llegué dijimos que íbamos a hacer un periodismo basado en hechos sin un sesgo editorial y ese sigue siendo nuestro objetivo", recalcaba.

Así se verá en pantalla el único plató para 'Noticias Cuatro' e 'Informativos Telecinco'

Con respecto a la unificación de plató, Juan Pedro Valentín, director de 'Noticias Cuatro' recuerda como en su momento tras la fusión de Telecinco y Cuatro, ambos canales compartieron estudio aunque con dos decorados diferenciados hasta la desaparición de 'Noticias Cuatro' y como ya eran el mismo espacio.

En este sentido, tanto Juan Pedro Valentín como Francisco Moreno han explicado que se tratará de camuflar el plató para que no parezca el mismo. "Estamos trabajando para que en los planos no se noten diferencias. Adaptaremos los tiros de cámara para que lo que se vea sea lo más parecido a lo que estamos haciendo en el plató actual", detallaba Valentín, que está de enhorabuena pues 'Noticias Cuatro 1' anotó este lunes su máximo histórico con un 9,3%.

A este respecto, ambos directivos han querido poner en valor lo importante que será para 'Noticias Cuatro' poder utilizar los recursos de realidad aumentada. "Queremos optimizar y gestionar mejor los recursos de los que disponemos. Tener dos platós impedía que 'Noticias Cuatro' se beneficiara de los recursos de realidad aumentada y la spidercam que somos el único informativo en España que la tiene", defendía Francisco Moreno.

'Informativos Telecinco' se revoluciona y elimina las secciones en la redacción

Por otro lado, las redacciones de Noticias Cuatro e Informativos Telecinco, que ya venían trabajando de forma integrada en numerosos ámbitos desde el inicio de esta nueva etapa, consolidan ahora su proceso de unificación para adoptar una organización más horizontal, simplificada y menos dependiente de esquemas jerárquicos tradicionales.

De esta manera, lo que se hará es un gran cambio en la estructura directiva y de trabajo de 'Informativos Telecinco' y 'Noticias Cuatro' desapareciendo las áreas y secciones tradicionales. Dos equipos que trabajarán conjuntamente bajo el mando de Carlos Franganillo y Eva Triviño como director y subdirectora de 'Informativos Telecinco' y de Juan Pedro Valentín y José Luis Fuentecilla como director y subdirector de 'Noticias Cuatro' respectivamente. Y por debajo de ellos estará Emilio Garrido como nuevo redactor-jefe.

"Queremos ser disruptivos y empoderar más a las ediciones para que tengan un mayor nivel de creatividad", expresaba Francisco Moreno. "Desaparecen las áreas, excepto Nacional y Internacional. El resto será un área común donde se asignarán las informaciones personalmente", proseguía explicando Carlos Franganillo. "Queremos que se ponga el foco en lo más importante del día y no trabajar por secciones ni cuotas", añadía el presentador de 'Informativos Telecinco 21h'.