¿Quiénes son Juanpi y Sandra, pareja de 'La Isla de las Tentaciones 9' con un controvertido secreto detrás?

Telecinco estrena este lunes, 3 de noviembre, la novena edición de 'La Isla de las Tentaciones'. Entre las cinco parejas que van a poner a prueba su amor y fidelidad se encuentra la formada por Juan Pablo (Juanpi) y Sandra.

Juanpi tiene 28 años y Sandra 23, llegan desde Cádiz y llevan juntos un año y medio. Se conocieron a través de Instagram, donde mantuvieron sus primeros contactos hasta que surgió una historia de amor para la que él no estaba preparado, puesto que su intención era conocer a más chicas.

Él admite en su vídeo de presentación de 'La isla de las tentaciones 9' que la buscó para "un rollito más". Su intención era quedar con ella para echar el rato dos o tres días como así ocurría con otras chicas hasta que, finalmente, surgió un supuesto enamoramiento.

Juanpi confiesa que la relación con Sandra "va bien", pero que ella tiene celos incontrolables por su anterior noviazgo, en el que le pusieron los cuernos. El joven asegura que eso le dejó un trauma de por vida a su chica y que, por eso, a la más mínima duda, lo paga con él.

Ambos acuden a 'La isla de las tentaciones 9' para superar los miedos y las inseguridades. Juanpi pretende demostrarle a Sandra que puede confiar en él y quiere lograr, de paso, que cesen esos celos que la joven tiene hacia él sin darle motivo alguno.

Sin embargo, a Juan Pablo le encanta gustar y, según él, cuenta con dos personalidades: la de un Juanpi ‘bueno’ y otro ‘malo’. El Juanpi ‘malo’ ha sido infiel a todas sus parejas, lo que genera inquietudes en Sandra. Además, para presumir de su éxito con las chicas, el gaditano llega a revelar que tiene una lista titulada 'afortunadas' con todas las chicas con las que se ha acostado.

Sandra, por su lado, hace toda una declaración de intenciones si Juanpi cae en la tentación: promete estallar como una bomba si eso sucede y advierte de que, si saca la fiera que lleva dentro, puede arder troya en República Dominicana.

Y mucho ojo, porque aunque ponen rumbo a 'La Isla de las Tentaciones 9' para comprobar que él ha evolucionado y que puede ser leal a Sandra, en el casting Juanpi desvela que le fue infiel con una chica en una discoteca y que ella lo desconoce. ¿Se acabará enterando en la isla de este gran secreto?