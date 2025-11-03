¿Quién es el invitado que visita hoy 'La Revuelta' de David Broncano este lunes 3 de noviembre?

Tras despedir la semana y el mes recibiendo por primera vez a Paz Padilla y con la actuación musical del grupo The Hives, 'La Revuelta' regresa este lunes con más sorpresas. David Broncano entrevistó por primera vez este jueves a la actriz de 'La que se avecina', que acudió al espacio de La 1 para presentar 'Cuerpos locos', su nueva película que llegó a los cines el pasado viernes de Halloween.

La doble visita encabezada por la actriz y la banda consiguió anotar un 11.8% de cuota de pantalla y 1.406.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' firmó un 15.4% de share y 1.868.000 espectadores gracias a la visita de Dani Martín. Por su parte, 'Supervivientes All Stars' se conformó con un 11.7% de share y 1.399.000 seguidores en la franja durante la gran final de su segunda edición

El invitado de David Broncano de este lunes en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy lunes, 3 de noviembre 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Javier Cámara, que regresará al espacio de Antena 3 para presentar 'Yakarta', la nueva serie que protagoniza en Movistar Plus+ y que llegará a la plataforma el próximo jueves 6 de noviembre. Por su parte, David Broncano podría sorprender recibiendo por primera vez a una de las artistas del momento.

Rosalía se encuentra en plena promoción de 'Lux', su cuarto álbum de estudio que verá la luz este próximo viernes 7 de noviembre. Ese mismo día acudirá a Los 40 Music Awards en Valencia donde actuará en directo, por lo que es de esperar que la cantante atienda distintos compromisos promocionales a lo largo de la semana en nuestro país, y esa sería la excusa perfecta para que visite por primera vez al humorista.

Si bien hace cuestión de un mes, junto a Valeria Ros, David Broncano bromeó sobre un artículo online que proponía a Rosalía, Gabriel Rufián y un ex concursante de 'Operación Triunfo' como próximos invitados del programa, después de recibir al líder de Esquerra Republicana y a Javián de 'OT 1', la intérprete de 'Berghain' es la única que falta por añadirse a la lista de estrellas que han visitado el espacio de TVE.