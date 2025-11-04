TVE sigue apostando por 'Late Xou con Marc Giró' para la noche de los martes justo después de 'La Revuelta' y desde esta semana tendrá nueva competencia con el regreso de 'La que se avecina' a Telecinco y de 'Batalla de restaurantes' a La Sexta junto a 'Renacer' en Antena 3 y 'Código 10' en Cuatro.

Esta semana, Marc Giró recibirá en el plató de 'Late Xou' a dos de los protagonistas de la serie 'Respira', que acaba de estrenar su segunda temporada en Netflix. Por un lado, el cantante Pablo Alborán que debuta como actor y por otro a Aitana Sánchez-Gijón.

✨🛗 ¡¡Ascensorazo de #LateXou con @pabloalboran y Aitana Sánchez-Gijón!!✨ ¡MA-RA-VI-LLA! 💃🏻



Y, por si fuera poco, además regresará @candela_penya 🥹✨ ¿Cómo te quedas?



⏰ MARTES a partir de las 22:50h en #La1 y también en @rtveplay pic.twitter.com/Quwjln6AJY — La 1 (@La1_tve) November 2, 2025

Para empezar la noche, 'Late Xou con Marc Giró' recibirá a Pablo Alborán, que publica 'KM0', su séptimo disco. Un proyecto que viene acompañado de una gira internacional que pasará por 15 países. Durante la entrevista, el artista también desvelará alguno de sus mayores miedos y su interés por la astrología.

Pero es que además este lanzamiento coincide con el debut del malagueño como actor en 'Respira' dando vida al doctor Jon Balanzategui. Una nueva faceta que ha sido muy aplaudida por los seguidores de la serie de Netflix.

Pablo Alborán visita esta semana 'Late Xou con Marc Giró'

Y precisamente una de las protagonistas de 'Respira' será otra de las invitadas de 'Late Xou con Marc Giró' este martes. Aitana Sánchez-Gijón es una de las grandes actrices de nuestro país y ha recibido recientemente la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y el Goya de honor.

Es una de las protagonistas de 'Respira', la serie a la que se incorpora Pablo Alborán, y que continúa explorando los dilemas del sistema sanitario español, ahora desde la perspectiva de la privatización. Con Aitana, Marc Giró descubrirá algunas anécdotas del rodaje y su pasión por los animales y las plantas.

Para finalizar, Candela Peña regresa al programa con una sección cargada de novedades, un Premio Ondas bajo el brazo y una petición muy especial.