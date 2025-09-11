La queja de Fernando Tejero tras el fichaje de Candela Peña por 'La Revuelta': "Pensaba que me ibais a llamar a mí"

Fernando Tejero ha regresado este miércoles a 'La Revuelta' junto a Alejandro Amenábar para presentar 'El cautivo', su nueva película que llegará a los cines este viernes. Se trata de la primera visita del actor desde que hizo las paces con David Broncano, y el cordobés no ha dudado en elevar una firme queja al presentador por no haberle tenido en cuenta para lo fichajes de esta temporada.

"Uno de ellos me odiaba antes, pero creo que ya hemos hecho las paces", ha adelantado el conductor de 'La Revuelta' antes de recibir a los dos invitados de la noche, haciendo clara referencia al conflicto que Tejero y él resolvieron durante su primera visita al espacio de La 1 en la anterior temporada. "Yo vine al otro programa y bueno, me bloqueé porque no sabía que me iba a preguntar lo del dinero", ha comenzado explicando el actor a su compañero.

Fernando Tejero eleva esta queja relacionada con el fichaje de Candela Peña en 'La Revuelta'

Así, Fernando Tejero ha puesto en contexto a Amenábar sobre la incómoda entrevista que protagonizó en 'La Revuelta', causando una mala impresión en el humorista. "Entonces luego en una entrevista le preguntaron quién había sido su peor invitado y dijo que yo", ha recordado el actor entre risas. "Es totalmente verdad que lo dije, pero es la típica cosa que dices de pronto", reconocía Broncano.

Los que veis esta mierda desde La Resistencia os acordaréis de la entrevista de Fernando Tejero y lo que pasó después. Luego hicieron las paces, se dieron un beso y ahora igual hasta colaborador. #LaRevuelta pic.twitter.com/78UWCAQbYg — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 10, 2025

"Oye pero puedes seguir lanzando comentarios de esos sirve para que nos demos un beso como el que nos dimos", le ha sugerido entonces el de Córdoba entre bromas, recordando el sonado beso con el que sellaron la paz durante su última visita a 'La Revuelta'. Pero el actor no se ha quedado ahí, y no ha dudado en comentar el inesperado cambio de look del presentador.

"El otro día cuando te vi en el FesTVal de Vitoria con esas vestimentas y es pelo pensé, es un tío con la mente abierta igual tengo posibilidades", ha señalado entre risas Fernando Tejero antes de comentar una novedad de la segunda temporada del espacio en TVE que le ha pillado por sorpresa.

"Me parece bien que Candela esté otra vez de colaboradora, pero pensaba que me ibais a llamar a mí", ha sentenciado el invitado dejando perplejo a David Broncano, que no ha tardado en actuar ante tal oferta. "¿Tú estás abierto a contratación?", le preguntaba rápidamente. "Yo sí, yo estoy abierto a todo", resolvía Tejero entre risas, dejando la puerta abierta a unirse al elenco de colaboradores del espacio de La 1 en un futuro.