María Patiño hace una lectura que pocos han hecho de lo sucedido con Mariló Montero en 'La Revuelta'

La controvertida visita de Mariló Montero a 'La Revuelta' de este martes continúa generando reacciones a raíz del tenso debate político que la periodista libró con David Broncano sin siquiera tomar asiento. La presentadora aprovechó su visita al espacio de La 1 para cargar contra la "falta de pluralidad ideológica" en la oferta de Televisión Española, una acusación que María Patiño no ha dudado en sentenciar.

Lejos de repasar su paso por 'MasterChef Celebrity', la comunicadora aprovechó para cuestionar desde el inicio de su entrevista la programación de TVE, señalando a los presentadores por su "ideología de izquierdas" y poniendo el foco en la intención de Pedro Sánchez de no dar cabida a otras ideologías políticas dentro de la oferta de la cadena pública, denunciando el sesgo y la falta de libertad en sus contenidos.

Más información Ana Peleteiro no se reprime ante lo de Mariló Montero con Broncano, y Blanca Suárez y Angy ponen la guinda

María Patiño sentencia el ataque de Mariló Montero a TVE desde 'La Revuelta': "Es acojonante"

"Hay derecho de que cada uno contrate a los periodistas y los comunicadores que quiera. Pero en las cadenas públicas estaría bien que no se fuera a una idea", denunció Mariló Montero, asegurando que los presentadores de todas las franjas horarias de La 1 siguen una ideología "de izquierdas". "Yo soy una persona de izquierdas, progresista, pero eso no me debería impedir hacer ningún trabajo", le contestó rápidamente Broncano.

Y aunque su ataque a la parrilla de La 1, sumado a su defensa de la tauromaquia y la petición de recuperar los espacios taurinos en la televisión pública ya le valieron varias oleada de abucheos entre el público del programa, desde redes también han condenado su desplante contra Televisión Española. Empezando por María Patiño, que ha salido en defensa de la que fue su casa por poco más de un mes.

"Todos los periodistas pueden ser tendenciosos menos los que trabajan en TVE …. Es acojonante", ha escrito la que fue presentadora de 'La familia de la tele' en su perfil de X, lanzando un dardo a Mariló Montero por su polémica reflexión sobre la "pluralidad ideológica" que La 1 debería seguir en sus distintos espacios.

Todos los periodistas pueden ser tendenciosos menos los q trabajan en TVE …. Es acojonante. — Maria patiño (@maria_patino) September 9, 2025

"Ahora que hay un trozo del pastel todo el mundo está interesado por la línea editorial de La 1"

Y este miércoles, desde el plató de 'No somos nadie', María Patiño ha continuado su pronunciamiento sobre la fijación de la periodista con la línea editorial de la cadena pública. "Me hace mucha gracia que hagan hincapié en Televisión Española y se olviden de las autonómicas", ha señalado la presentadora, tal vez haciendo referencia a Telemadrid, donde Montero también colabora.

"Porque según lo que dice Mariló, si yo estoy en La 1 tengo que ser objetiva, pero si yo estoy por ejemplo en una privada puedo hacer lo que me salga del moño... Eso es un poco lo que se plantea", ha sentenciado la conductora de 'No somos nadie', defendiendo la pluralidad del ente y poniendo el foco en la verdadera naturaleza de la persecución que la cadena pública está sufriendo este último año.

"¿Tú no crees que Televisión Española ha comenzado a ser molesta desde que consigue buenos datos de audiencia y es una televisión competitiva?", ha planteado María Patiño en la Quickie Ronda. "Porque TVE, cuando yo he trabajado en televisión a veces no he mirado ni las audiencias porque era una tele a la que no le hacía caso porque no era competitiva. Ahora que hay un trozo del pastel está todo el mundo interesadísimo en la línea editorial de La 1", ha expuesto la periodista, haciendo una lectura de la polémica que pocos han hecho.