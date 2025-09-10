Ana Peleteiro no se reprime ante lo de Mariló Montero con Broncano, y Blanca Suárez y Angy ponen la guinda

La entrevista de Mariló Montero en 'La Revuelta' de David Broncano está dando mucho que hablar, provocando miles de reacciones entre las que se encuentran las de figuras conocidas como Ana Peleteiro, Blanca Suárez o Angy Fernández.

La periodista navarra acudió al teatro para promocionar la edición de 'MasterChef Celebrity' en la que está concursando, pero esa visita quedó monopolizada por un enganchón ideológico con el humorista que generó cientos de titulares.

Mariló Montero denunció una falta de pluralidad, libertad e independencia en RTVE y afirmó que sus contenidos estaban condicionados por el 'sanchismo' de la mañana a la noche. Y de ahí pasó a enarbolar la bandera taurina y defender la retransmisión de las corridas de toros en la televisión pública.

"Son cultura de España", señaló la comunicadora mientras el público del teatro se le echaba encima con abucheos y al grito de "fuera". Pero Mariló no se achantó y continuó polemizando. "Los toros son un arte que nos gusta a mucha gente y es algo que podría estar en una cadena pública", reiteró.

"No sabía que eras taurina tan a saco como para ponerlo como tu principal campo de batalla", le respondió David Broncano con retranca. "Yo soy muy antitaurino, pero se puede hablar de tema. Si os gusta, os gusta, pero al animal se le está maltratando sí o sí. O sea, eso no tiene discusión", añadió el cómico de forma tajante.

"No se le maltrata. Y desde luego no es la intención", rebatió Mariló Montero, desatando más abucheos y pitos. "El toro, si no hubiera tauromaquia, se moriría, no habría, estaría en la extinción", continuó, caldeando todavía más el ambiente. "Mariló, abandona este barco", le pidió Broncano.

La escena concreta ha dado la vuelta a las redes sociales. Y en el post de la cuenta oficial de 'La Revuelta' en Instagram han reaccionado varios rostros famosos. Entre ellos, como apuntábamos, Ana Peleteiro, Blanca Suárez o Angy Fernández.

"Si no matamos al toro delante de miles de personas, se extingue. Wow, tremendo argumento", ha ironizado la atleta ante el ridículo pretexto de Mariló para defender la tauromaquia. "IGNORANCIA", ha escrito en mayúsculas Angy mientras que Blanca tampoco se ha podido contener ante semejante despropósito: "Me está explotando la cabeza".