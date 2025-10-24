Canal Sur afronta cambios en su programación, afectando de lleno a Toñi Moreno y al resto de oferta matinal

La programación matinal de Canal Sur va a afrontar cambios a partir de la próxima semana ante el desembarco de una de las grandes apuestas de la temporada para la televisión autonómica andaluza: el concurso 'Sopa de Letras' con Antonio Garrido como conductor.

El estreno tendrá lugar este próximo lunes, 27 de octubre, a las 14:00 horas, haciendo así de telonero de la primera edición de 'Canal Sur Noticias'. Este game show, que busca replicar el éxito que cosecha 'Atrápame si puedes' en el access prime time, provocará una reorganización en los horarios de los formatos matutinos para hacerle un hueco de treinta minutos, que será su duración.

ⓈⓄⓅⒶ ⒹⒺ ⓁⒺⓉⓇⒶⓈ

📺 ¡El concurso más espectacular en televisión llega a Canal Sur! 👀



💰 Miles de € en premios

🚻 Encontrar palabras por parejas

🏠 Podrás jugar desde el sofá



📅 27 oct, antes de Noticias 1

🗣️ Con @AGarridoOficial



⏳ ¡Te esperamos!

📲#NoDejesDeSoñar pic.twitter.com/2crgJ0cWt4 — CanalSur (@canalsur) October 16, 2025

Para empezar, 'Despierta Andalucía', el informativo matinal de Canal Sur con Maripaz Oliver, Silvia Sanz y Sergio Morante verá adelantada su hora de finalización y, en lugar de acabar a las 10:00 horas, lo hará a las 09:30. Y así sucesivamente.

El magacín 'Hoy en día' presentado por Toñi Moreno comenzará media hora antes (a las 09:30 y no a las 10:00 horas) y 'Hoy en día: Mesa de análisis' con León Gross también arrancará treinta minutos antes (12:30 y no a las 13:00 horas) para concluir a las 14:00 horas; momento en el que dará el relevo a 'Sopa de letras'. Lo que sí se mantiene inalterable a las 14:30 horas es el informativo de mediodía con Victoria Romero al frente.

Así quedan las nuevas mañanas de Canal Sur a partir del lunes 27 de octubre: