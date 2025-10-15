Canal Sur se va 'a negro': Paraliza sus emisiones y emite un comunicado en pantalla con la explicación

Canal Sur ha interrumpido sus emisiones en la mañana de este miércoles, 15 de octubre, como consecuencia del apoyo de sus trabajadores a la huelga general que han convocado las organizaciones sindicales UGT y CCOO en solidaridad con el pueblo palestino. Estos paros fueron promovidos antes de alcanzarse el acuerdo de paz para exigir un alto el fuego en Gaza y denunciar el genocidio perpetrado por el gobierno de Israel.

Así, al secundarse la huelga por gran parte de su plantilla, la cadena autonómica andaluza se ha ido 'a negro' desde las 10:00 horas, quedando en modo carta de ajuste en la que, a través de un rótulo, aparece un breve comunicado en el que se indica la naturaleza de esa inactividad.

En dicho faldón se explica que la huelga alterará la parrilla de programación de Canal Sur y se pide disculpas a los telespectadores "por las molestias que esto pueda ocasionar"; transmitiendo a su vez el deseo de recuperar la normalidad "tan pronto como sea posible".

Esa detención de las emisiones ha ocurrido, como decimos, tras ofrecerse el matinal de actualidad 'Despierta Andalucía'. Desde las 10:00 horas, Canal Sur mantiene esa carta de ajuste en toda la región. Por lo tanto, el magacín 'Hoy en Día' que conduce Toñi Moreno se ha visto suspendido.

Registrada legalmente a nivel nacional por las principales organizaciones sindicales, la convocatoria "garantiza que cualquier trabajador o trabajadora pueda participar con total seguridad jurídica dentro del marco legal español" y recoge paros de dos horas por turno en todos los centros de trabajo del país: de 02:00 a 04:00 horas, de 10:00 a 12:00, y de 17:00 a 19:00 horas.

Con esta huelga, a la que se suman concentraciones y actos de protesta, los sindicatos pretenden "visibilizar el apoyo de la clase trabajadora al pueblo palestino y denunciar el genocidio cometido por Israel en la Franja de Gaza" en los últimos dos años.

A diferencia de Canal Sur Televisión, esta jornada de huelga no está afectando, por el momento, a las emisiones de otras televisiones públicas nacionales o de ámbito autonómico.



