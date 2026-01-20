Toñi Moreno se rompe entre lágrimas en Canal Sur ante lo que presencia con la tragedia de Adamuz

'Hoy en día' se desplazaba este martes hasta Adamuz, Córdoba, para conocer al "héroe más joven" del trágico accidente ferroviario del pasado domingo. Así, Toñi Moreno comenzaba entrevistando a Julio, un joven de 16 años que fue de los primeros en acudir a la escena del siniestro junto a su madre para ayudar a los afectados. Pero más tarde, el espacio de Canal Sur firmaría una de las escenas más emotivas del día.

"No dudó un momento, en cuando se enteró de lo que estaba pasando, en coger y decir: 'Vamos para allá, mamá", comenzaba contando la madre del joven a María Lama, la reportera del programa desplazada hasta el municipio para conocer al joven héroe. Y es que, Julio y su madre se encontraban pescando por la zona cuando escucharon el choque entre ambos trenes.

Toñi Moreno no puede evitar las lágrimas ante el encuentro de un padre con el joven que "salvó la vida" de su hijo en Adamuz

"No sabíamos nada. Llegamos de los primeros y nos encontramos el caos", ha asegurado Julio, explicando ante Toñi Moreno y los espectadores de Canal Sur cuál fue su primer instinto. "No piensas nada más que ayudar a la gente que te necesita", ha asegurado la madre del entrevistado. "Muchos no podían salir de allí. Estuvimos sacando a pie a los que podían andar", ha recordado el joven, asegurando que enseguida se percataron de qué convoy estaba más afectado.

Cuando encuentras a quien ha sacado a tu hijo pic.twitter.com/kjL0UdgKr0 — TVMASPI (@sebas_maspons) January 20, 2026

Así, mientras el entrevistado explicaba cómo se organizaron para socorrer a los afectados y evacuarlos del tren, la conductora de 'Hoy en día' sorprendía al sumar a la conexión un testimonio espontáneo. "Carmelo, buenas tardes", anunció la comunicadora, dando paso a un hombre que había llamado al espacio para agradecer a Julio por "haber salvado la vida" a su hijo.

"Estaba en el vagón uno y le decían que despertara del sueño", comenzó a explicar el espontáneo mientras Toñi Moreno trataba de contener la emoción, observando desde plató la inesperada estampa. "¡Sí, yo estuve con él! ¿Le gustaba el fútbol, no?", ha asegurado el joven, recibiendo las gracias por parte del padre emocionado.

"¿Tú eres, tío? ¿Tú eres el ángel de mi hijo? ¡Madre mía! Cuando él se recupere un poquito más voy a ir a tu pueblo porque yo quería dar contigo", ha continuado explicando Carmelo por vía telefónica, deshaciéndose en agradecimientos con el joven por su valentía. "Mi hijo lo está escuchando, pero no puede hablar. Este niño es el ángel de nuestra familia. Muchísimas gracias, de verdad", ha añadido.

"¡Qué suerte hemos tenido! Julio, eres una persona maravillosa. Que lo sepas", terminaba señalando el padre del menor, que viajaba en uno de los trenes descarrilados y terminó formando parte de la operación de rescate liderada por el joven de 16 años de Adamuz. "Me alegro mucho de haber podido ayudar a José", señalaba únicamente el joven junto a su madre, agradecido por el reconocimiento.