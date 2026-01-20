Antonio Naranjo embarra en Telemadrid por lo que dice sin rubor de los culpables del accidente en Adamuz

Pese a que la investigación sobre lo ocurrido en el accidente de tren de Adamuz tras el descarrilamiento de un Iryo y su posterior choque con un Alvia no ha hecho más que empezar, algunos ya piden responsabilidades y señalan al gobierno de Pedro Sánchez como culpables. Es el caso de Antonio Naranjo.

El habitual colaborador de Mediaset y presentador de 'El análisis de Diario de la noche' no dudó en utilizar su programa en Telemadrid para enfangar e intoxicar señalando y pidiendo responsabilidades al gobierno tras solo 24 horas del accidente y en plena investigación con la búsqueda aún de cadáveres activa.

Poco antes de empezar el programa, Antonio Naranjo ya pedía el cese de Óscar Puente. "Son las 20:20 horas, Óscar Puente no ha dimitido y Pedro Sánchez no le ha destituido. Con las víctimas en el corazón, esta noche lo tratamos muy a fondo a las 21:30 horas en un especial de El Análisis Diario de la Noche en Telemadrid", escribía en su cuenta de "X".

Y lejos de dejar a un lado esa actitud tras ver la cordialidad entre el ejecutivo central y el Gobierno de la Junta de Andalucía, Antonio Naranjo terminó su programa en Telemadrid haciendo lo que mejor sabe: crear polémica. "Hoy habrán escuchado muchas excusas y alguna huida hacia adelante que a mí me parece bastante llamativa. Pero nada debe confundirnos porque todo es más sencillo de lo que parece y se resume en una pregunta: ¿cómo es posible que alguien se muera al descarrilar un tren y chocar contra otro porque circulaba probablemente en una vía en mal estado?", empezaba diciendo el presentador.

"No hay ninguna justificación, alguien ha fallado y alguien tiene que asumirlo", sentenciaba. "Es un accidente difícil de entender porque llevamos años viendo incidentes y accidentes ferroviarios por toda España cada dos por tres. Ese punto negro en Córdoba había sido señalado por los propios maquinistas y denunciado en el Senado decenas de veces", proseguía diciendo.

"Y porque el ministro de transportes, Óscar Puente, no ha hecho ni caso de esas alarmas, se ha permitido presumir de lo bien que funciona el ferrocarril y ha incluso insultado sin piedad a quienes denunciaban, advertían o criticaban el estado real del servicio", destacaba sobre el ministro.

Finalmente, Antonio Naranjo no tenía reparos en mezclar este accidente con el caso de Ábalos y con Zapatero. "¿A qué dedican el tiempo y el dinero, señor Presidente? El Gobierno bate récord de recaudación por los impuestos más caros de la historia, pero un tren se estrella a 200 km/h porque el mantenimiento ha tenido que fallar y el Ministerio de Transportes no hizo su trabajo, no escuchó a nadie y denigró a todo el mundo. Quizás este Ministerio estaba demasiado ocupado con las novias de Ábalos, los contratos de Cerdán y los rescates de Zapatero, o con darle las competencias de Cercanías a Cataluña para que no se enfadara Puigdemont. En todo menos en lo importante. Digan pronto la verdad y asuman responsabilidades por una vez. Se lo merecen los fallecidos, sus familiares y todos los ciudadanos", concluía.