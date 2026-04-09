Toñi Moreno revela por qué le debe su vida a Laura Pausini: "He sido la primera homófoba conmigo misma"

Este miércoles 8 de abril, Cuatro ha emitido una nueva entrega de 'Ex. La Vida después', con Toñi Moreno como una de las invitadas. La presentadora se ha sincerado con Ana Milán sobre cómo fue su salida del armario y lo mucho que le costó aceptar su homosexualidad.

"He tenido fama de conquistadora porque ha habido tres nombres más conocidos, que no voy a decir. Pero yo he tenido muy pocos amores a lo largo de mi vida. He sido muy antigua en mis quereres", reconocía la gaditana quien recordó su etapa como estudiante en un colegio de monjas, donde se llegó a enamorar de unas de ellas: "Yo ceo que fue la primera mujer de la que me enamoré. Le hice hasta una canción", asegura.

Su etapa en aquel colegio le llevó a pensar en hacerse monja. "Decía: 'Vamos a cambiar el mundo'. Mi fantasía era estar en un país de misionera cambiando el mundo", confiesa. Aunque, finalmente, la vida le llevó por otros derroteros. Toñi Moreno afirma que fue "muy de creer en el amor", y tardó "muchísimo" en aceptar su sexualidad: "He salido con muchos chicos porque no quería ser lesbiana".

👉 Toñi Moreno pensó durante años que lo que sentía por una monja de su colegio era admiración. Hoy lo tiene claro: fue su primer enamoramiento y llegó a escribirle una canción. 🎼#ExLaVidaDespues ❤ https://t.co/gUkBXpuazq pic.twitter.com/xHoaYYN1HK — Ex. La Vida Después (@exlavidadespues) April 8, 2026

Toñi Moreno: "He sido la primera homófoba conmigo misma. Creía que era pecado"

Visiblemente sorprendida por estas declaraciones, Ana Milán le ha dicho: "Me maravilla que quisieras ser monja antes que lesbiana". Ante esto, su invitada le ha explicado el motivo: "Lesbiana nunca quise ser. He tenido una educación muy católica, me ha costado mucho llegar a quererme. He sido la primera homófoba conmigo misma, es la realidad. Me he negado mucho porque creía que era pecado".

“Fui la primera homófoba conmigo misma” 💔

En #ExLaVidaDespues, Toñi Moreno habla sobre el peso del silencio, la culpa y la presión de ser la "hija perfecta". AHORA por @cuatro 📺https://t.co/gUkBXpuazq pic.twitter.com/4wziw6uTbG — Ex. La Vida Después (@exlavidadespues) April 8, 2026

A la pregunta de por qué intentaba negar sus sentimientos, Toñi Moreno se remontó a su infancia y su juventud: "Yo soy hija de un agricultor, una madre maravillosa con tres trabajos, que limpiaba escaleras, de un pueblo maravilloso como Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Y yo muy pronto estaba currando para sacar a mi familia adelante". Pero la entrevistadora ha ido más allá y ha querido saber "el origen de la homofobia interna". "Creo que me viene de mis años del colegio, de que te venden la historia, que el sexo es pecado", explicó la invitada.

La periodista confiesa a Ana Milán que "ha vivido intentando ser perfecta para los demás", y que se ha liberado hace muy poco, sobre todo a raíz de ser mamá. "Quiero que mi hija viva en la verdad y la libertad, he tardado mucho en darme cuenta que es importante que la gente que tenemos cierta repercusión hablemos del tema sin problema", afirma. Pese a esto, asegura que "me cuesta concebir el sexo por placer y darte una alegría. No sé lo que es eso. Yo lo asocio al amor".

Durante años no se vio ahí. Hoy lo entiende: hablar también es dar referentes. 🏳️‍🌈

Toñi Moreno cuenta cómo cambió su mirada tras ser madre. #ExLaVidaDespues🤰 https://t.co/gUkBXpuazq pic.twitter.com/plElxfvgIN — Ex. La Vida Después (@exlavidadespues) April 8, 2026

Crecer pensando que el sexo es pecado deja huella. ❤️‍🩹 Toñi Moreno le cuenta a Ana Milán cómo esa idea marcó su forma de vivir el deseo. #ExLaVidaDespues 📺 https://t.co/gUkBXpuazq pic.twitter.com/KmJXlOR6Be — Ex. La Vida Después (@exlavidadespues) April 8, 2026

"A Laura Pausini le debo la vida", confiesa

Fue durante una entrevista a Laura Pausini en uno de sus programas cuando su vida cambió para siempre. Así lo reconoce la propia Toñi Moreno: "Le debo la vida". Y es que, durante esa charla, la cantante italiana le espetó a la presentadora: "A ti te gustan las mujeres". Una frase muy directa que la dejó completamente descolocada, pero de la que ahora se alegra enormemente, porque, a partir de ese momento, no tuvo que ocultar más su homosexualidad.

"Quería tapar el sol con un dedo, recuerdo por un lado cómo el mundo me empezó a darme vueltas y mire al público esperando a que yo dijera que sí y lo hice. Así me quité 20 años de encima, era que ya no tenía que disimular delante de nadie", explica. Antes de ese momento, "vivía con quién le daba la gana y tenía la vida que quería", pero se limitaba a ser ella misma: "No me daba un beso en la calle, mi principal enemiga he sido yo", sentencia Toñi Moreno.