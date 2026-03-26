Juan José Ballesta confiesa a Ana Milán el precio que pagó tras la "denuncia falsa" por agresión sexual

Este miércoles, 25 de marzo, Cuatro emitió una nueva entrega de 'Ex. La vida después', el espacio de entrevistas presentado por Ana Milán. En esta ocasión, Juan José Ballesta fue uno de los protagonistas. El actor se sinceró sobre el calvario que pasó tras ser denunciado por agresión sexual.

Juan José Ballesta saltó a la fama en el año 2000 con la película 'El Bola', por la que ganó el Goya a Mejor Actor Revelación. "No soy un juguete roto, me lo han dicho mucho, pero sigo activo y trabajando", comenzó aclarando. El actor, de 37 años, reconoce que él se toma siempre la vida de una manera positiva: "No me arrepiento de nada, es mi vida y es lo que he hecho".

Pero la fama tiene su parte buena y su parte mala. La parte buena es el reconocimiento de la gente, ya que él asegura que siempre se ha sentido muy querido. Sin embargo, sobre la parte mala él lo tiene claro: "Por ejemplo, las denuncias falsas". Hace unos años, fue acusado de haber agredido sexualmente a una mujer, tras lo cual tuvo que dejar de trabajar en el cine durante año y medio y buscarse la vida de otra manera, pero "con la cabeza bien alta", confiesa.

Juan José Ballesta confiesa el "rechazo" que sintió tras ser acusado de agresión sexual

"¿Cómo se limpia un nombre después de que durante un año y medio has estado soportando una denuncia falsa de alguien que, en palabras de un juez, no estaba muy bien de la cabeza?", quiso saber Ana Milán. A lo que Juan José Ballesta contestó que "en todos programas que me han puesto tan verde y que se han hecho tantos programas a mi costa, dijeron 'Juanjo, siempre hemos confiado en ti'". Eso sí, lo hicieron después de mandarles un comunicado exigiéndoles una disculpa cuando el juez dictaminó que se trataba de una denuncia falsa".

"¿En algún momento tuviste la sensación de 'la gente me está dejando de querer'?", le preguntó la presentadora del programa. Él lo tiene claro: "Nunca. Siempre me he sentido muy querido", confesó con una gran sonrisa. "¿Tenías la sensación de 'quien me conoce sabe que yo no hubiera hecho esto'?", le formuló la actriz. "Y quien no me conoce me ha tratado muy bien. No he tenido ningún problema con nadie", afirmó el protagonista de 'El Bola'.

Sin embargo, Juan José Ballesta sí que admitió que se sintió "rechazado por gente que conozco de toda la vida. Y programas que me han dicho 'esta es tu casa' y luego hemos llamado para ir al programa y me han dicho 'no, es que no trabajamos con agresores sexuales'. Eso duele, eso duele, porque gente que te conoce desde que tenías 11 años, que te ha visto crecer…".

El actor reflexiona sobre el consumo de drogas en los rodajes

"Mi madre siempre me dice: 'Lo raro es que no te haya pasado algo antes. Con lo bueno que eres tú y encima que te juntas con todo el mundo, lo raro es que no te haya pasado antes'", sentencia el actor, que también reflexionó con Ana Milán sobre cómo ha cambiado el consumo de drogas en los rodajes.

La presentadora le preguntó si en algún momento vio a gente de su alrededor consumir estupefacientes cuando todavía era menor de edad. "Hombre, claro", confesó él. Aunque añadió: "Cuando no la ves es ahora. Ahora todo el mundo va con su tupper, su pollito, su dieta… Ha cambiado mucho". "Antes había pollo atado y ahora hay pollo asado", bromea Juan José Ballesta. Un comentario que desató la risa de Ana Milán, quien quiso saber qué pensaba él cuando presenciaba esa escena. "Pues nada. Yo siempre he sido de respetar mucho", afirma el actor.