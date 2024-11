Juan José Ballesta destapa las consecuencias de su presunta agresión sexual en Sonsoles

Juan José Ballesta acudía este lunes al plató de 'Y ahora Sonsoles'. Lo hacía para hablar de su libro, 'La vida mejor', aunque no ha podido evitar sincerarse sobre las denuncias que ha recibido por presuntas agresiones sexuales. El actor ha aprovechado la ocasión para defenderse.

Juan José Ballesta dejaba claro ante Sonsoles Ónega que "no me arrepiento de mi pasado. A mí cada vez que me deja una mujer me parte el corazón. Pasé un par de años depresivo, con altibajos, yendo con los amigos a 180 kilómetros por hora en un coche, haciendo tonterías. De los errores se aprende. Lo importante es saber lo que has hecho mal", reconoce.

Juan José Ballesta se defiende tras ser denunciado por agresión sexual

Así recuerda el actor en su libro aquella noche en la que, supuestamente, agredió sexualmente a una mujer: "Una noche de julio salí, me encontré con un colega, tomé cervezas, di besos a unos y a otras y me volví a casa. No recuerdo detalles de la noche, pero no porque yo fuera bebido, sino porque fue una noche común y corriente. Meses después salta la noticia de que una mujer me acusa de agresión sexual. Yo no conozco de nada ni a esta mujer ni a esta historia".

"El caso es que semanas después de que supuestamente sucedieran los hechos, desde el psiquiátrico en el que está ingresada, nos llega una acusación que nos afecta a mi amigo y a mí. Ojalá esa mujer no haya sido nunca agredida y esté fabulando. Pero también espero que esta historia, que está judicializada, no se alargue. ¿Me está perjudicando profesionalmente? Espero que no", continúa Juan José Ballesta en su libro.

Sobre este truculento episodio de su vida se ha pronunciado el exconcursante de 'MasterChef Celebrity' en 'Y ahora Sonsoles', donde ha reconocido que "es el precio de la fama. A esta chica no la conozco de más. Le di un beso a mi amigo y otro a ella, no volví a saber nada más de ella. Meses después, pues pasó esto. Salgo en todos los medios, he pasado un año fatal. Sin comerlo ni beberlo, ¿cómo lo gestionas?".

"Cuando fui a declarar quise hablar con ella para ponerle cara. El caso sigue abierto. Me ha cerrado muchas puertas. Me pasó parecido lo mismo con un chaval y se ha archivado y he decidido no ir contra él. Espero que con esto pase lo mismo", ha concluido Juan José Ballesta, destapando las consecuencias de esta denuncia por presunta agresión sexual.